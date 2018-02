Dragnea: Văd tot mai multă temere că cineva ar putea întreba despre activitatea şefului SPP

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a afirmat marţi că vede, cu fiecare zi care trece, "tot mai multă temere, spaimă" că cineva ar putea să pună întrebări despre activitatea şefului SPP, Lucian Pahonţu.



"Eu am văzut nişte texte bine distribuite cred că de către domnul Pahonţu la diverşi parlamentari care s-au achitat de obligaţii. Problema e că atât de mulţi se înghesuiau, încât nu mai ştiau care să iasă primii şi i-am rugat să se ordoneze. Unul pierduse mesajul, mă rog. Deci am văzut o dorinţă foarte mare care nu cumva cineva să pună întrebări despre acel serviciu care este deasupra Constituţiei, deasupra Parlamentului. Cu fiecare zi care trece văd tot mai multă temere, spaimă, că cineva ar putea să pună întrebări despre activitatea domnului director", a afirmat Liviu Dragnea la Parlament, adăugând că are o părere bună despre majoritatea ofiţerilor SPP şi despre activităţile pe care le-au făcut.



Întrebat de ce nu a discutat săptămâna trecută cu preşedintele Iohannis despre activitatea SPP, Dragnea a spus: "Pentru că nu am vrut. Este o chestiune parlamentară, nu trebuie să ne aprobe preşedintele".



Întrebat cum se va finaliza activitatea comisiei parlamentare privind activitatea SPP, liderul PSD a arătat că "se va încheia cu sfârşitul".



Senatul şi Camera Deputaţilor au dat marţi vot favorabil hotărârii de înfiinţare a Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea activităţilor directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care exced cadrul legal de funcţionare.



S-au înregistrat 225 de voturi "pentru" şi 106 "împotrivă".



Printre obiectivele comisiei se numără: identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate, a regulamentelor militare, precum şi modalitatea de comunicare a ordinelor de serviciu, determinarea implicării directorului SPP în influenţarea unor decizii politice sau în plan politic, verificarea unei eventuale modalităţi de implicare a SPP în activităţi care exced cadrul legal de funcţionare de către directorul instituţiei, verificarea rapoartelor de activitate a directorului SPP din ultimii 5 ani, identificarea protocoalelor încheiate cu alte instituţii, a regulilor de relaţionare cu acestea, precum şi verificarea respectării cadrului legal de acţiuni prevăzute în aceste colaborări.



Potrivit proiectului de hotărâre, comisia va verifica modul şi criteriile în care au fost desemnaţi ofiţerii de protecţie a demnitarilor, va identifica numărul de mandate de supraveghere video-audio solicitate în baza Legii 191/1998, precum şi respectarea cadrului legal. AGERPRES