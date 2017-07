După dosarul Brazilia, DNA se apropie de Tel Drum 

DIANA OROS

DNA a anunţat ieri că a deschis un nou dosar penal cu privire la fapte pentru infracţiuni asmilate corupţiei, „în legătură cu alte aspecte” conţinute în investigaţia jurnalistică publicată joi de Rise Project. Vinerea trecută, DNA a trans­mis că „o parte dintre aspectele conţinute în investigaţia jurnalistică publicată” fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul direcţiei încă din februarie 2016. Fosta soție a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a fost audiată ieri în dosarul „Brazilia”, deschis de procurori în urmă cu un an.

DNA s-a sesizat din oficiu în urma dezvăluirilor făcute joi de Rise Project şi a început un nou dosar penal „in rem” (cu privire la fapte) „în legătură cu alte aspecte conţinute în investi­gaţia jurnalistică, existând indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni asimilate corupţiei”. Pr o cur o r i i anticorupţie au precizat că această etapă a urmăririi penale „nu are caracterul f o r m u l ă r i i unor acuzaţii î m p o t r i v a unei persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual în care se pot strânge primele probe cu privire la o anumită faptă”. Acesta este cel de-al doilea dosar deschis de DNA după anchetele Rise Project. Vinerea trecută, insti­tuţia condusă de Laura Codruţa Kovesi a transmis că „o parte dintre aspectele conţinute în investigaţia jurnalistică publi­cată” fac obiectul unui dosar penal constituit pe bază de sesizare din oficiu încă din data de 19 februarie 2016. În acest dosar s-a început cercetarea pentru infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, iar DNA a precizat că „după începerea urmăririi penale in rem au fost administrate mijloace de probă constând în audieri de martori, ridicări de documente, solicitări de relaţii de la autorităţile naţionale şi de la auto­rităţile din Brazilia”.

Bombonica, 30 de minute la audieri

În acest prim dosar, deschis în urmă cu un an şi jumătate, a fost audiată ieri şi Bombonica Prodana, fosta soţie a liderului PSD Liviu Dragnea. Aceasta a dat declaraţii în calitate de martor, iar întâlnirea cu procu­rorii a durat aproximativ o jumătate de oră. „A fost audiată în legătură cu vânzarea a trei imobile, o clădire spațiu comer­cial și două terenuri, în cursul anului 2009. Înțeleg că procurorii au vrut să vadă dacă acele tran­zacții au fost efectuate pentru prețuri reale sau nu. A fost o audiere în care nu am nimic să reproșez. Nu am văzut nimic exagerat. A durat o jumătate de oră, pentru că a fost o audiere punctuală”, a dezvăluit avocata Maria Vasii în cadrul emisiunii 100 de minute de la Antena 3. Surse citate de Antena 3 susţin că preşedintele PSD ar urma să fie audiat şi el în perioada următoare. Dragnea se află până joi seara într-o vizită oficială în Israel, la invitaţia preşedintelui Knesset-ului (Parlamentul israelian), Yuli-Yoel Edelstein. Înainte de plecarea în Ţara Sfântă, Dragnea i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că perioada de pace politică „s-a încheiat”, iar de acum încolo „va fi ca înainte de pace”. „Nu mai întoarcem obrazul, pur și simplu. Fac ei ceva, facem și noi ceva, zic ei ceva, zicem și noi ceva. Și vă asigur că avem suficiente resurse”, a ameninţat liderul PSD. În replică, purtătorul de cuvânt al președintelui Klaus Iohannis, Mădălina Dobrovol­schi, a transmis ieri că șeful statului este „foarte mulțumit de activitatea conducerii DNA”.

„Nu ne atingem de Justiţie”

Aflat în vizită oficială la Bruxelles, premierul Mihai Tudose i-a asigurat pe liderii europeni că orice măsură a coaliţiei PSD-ALDE care va viza lupta anticorupţie de la Bucureşti se va face în mod transparent, după consultarea tuturor factorilor implicaţi. „Orice iniţiativă legislativă se va face după consultarea prea­labilă a tuturor celor implicaţi în decizie, cu implicarea socie­tăţii civile. Ministerul Justiţiei e însărcinat să pună în aplicare deciziile CCR, nu în Guvern se vor adopta iniţiative, Parla­mentul e forul prin care se face. Şi totul transparent”, a asigurat Tudose în cadrul unei întreve­deri cu preşedintele Consiliului European, Donald Tusk.