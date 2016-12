Elena Udrea: A venit vremea să-mi iau rămas bun, e vremea pentru un nou început

ILIE BUMBAC / AGERPRES FOTO

Fosta blondă de la Cotroceni a postat un mesaj misterios în ziua în care a împlinit 43 de ani. După ce recent și-a anunțat retragerea din viața publică, Udrea pare decisă să meargă mai departe. Încotro?

"Va multumesc pentru urarile de bine pe care mi le-ati facut pentru astazi, cand implinesc 43 de ani... Ultimii treisprezece ani din viata mi i-am dedicat politicii. Nu am niciun regret. Daca as fi cu treisprezece ani in urma, as lua-o de la capat, chiar daca unele lucruri le-as face diferit. A fost viata pe care mi-am dorit-o. Am facut ceea ce am crezut ca e bine, am castigat si am pierdut, am urcat si am coborat, am facut lucruri corecte si am gresit. Imi asum tot si mai ales ceea ce sunt. Multi ma apreciati, si mai multi ma urati. Va multumesc tuturor pentru interesul pe care mi-l acordati! Am fost treisprezece ani impreuna si este cu adevarat o onoare pentru mine. Ati insemnat mai mult decat familia mea, ati contat mai mult decat cei apropiati mie. V-am apartinut mai mult voua decat lor.

Acum a venit vremea sa imi iau ramas bun... a venit vremea unui nou inceput.

Va doresc sa va fie bine, sa aveti parte de lumina, de liniste, de pace, de credinta, de incredere, de adevar, de iubire, de prosperitate, de impliniri, de sanatate! Va doresc sa aveti parte de Fericire!", a scris Elena Udrea.

Fostul ministru al Dezvoltării a ratat recent intrarea în Parlament și are mai multe dosare penale în care este implicată.