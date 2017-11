Elena Udrea intervine în scandalul Tel Drum. „Pe Dragnea l-am cunoscut la K2 lângă Kovesi”

Elena Udrea spune că se încearcă implicarea ei în dosarul Tel Drum, pentru că faptele s-au petrecut în perioada în care ea era ministru al Dezvoltării în Guvernul lui Emil Boc.

„De când cu acuzaţiile cu Tel Drum, nu am comentat nimic la adresa lui Dragnea, considerând că i se întâmplă ce merită. Dar constat o strategie prin care nişte lichele securiste, încearcă să mă amestece în dosarul Tel Drum, care a executat o lucrare de drumuri în Teleorman din fonduri europene gestionate de MDRT când Dragnea era preşedinte CJ iar eu eram ministru. Îmi amintesc foarte bine şi, cei care sunt acum puşi să execute planul de a mă amesteca cu Dragnea trebuie doar să dea un search pe Google ca să vadă, că eu am făcut tot scandalul cu "neregulile" găsite la acest proiect, eu l-am dat exemplu public şi am cerut sancţiuni, am dat interviuri şi am vorbit cu cei de la Bruxelles, chiar dacă ulterior specialişti în fonduri europene au zis că noi, cei de la minister am greşit sau exagerat”, scrie Elena Udrea, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

Elena Udrea spune că deși nu-l cunoștea pe Liviu Dragnea la acea dată, l-ar fi văzut stând de vorba cu actuala șefă DNA la un sediu al SRI.

„Ba chiar pornind de la Tel Drum şi încă trei pe care le aveam atunci pe lista cu proiecte cărora urma să li se aplice corecţii, EU am inventat "declaraţia obligatorie sub proprie răspundere de incompatibilitate" dată de beneficiarii de fonduri europene, acceptată la Bruxelles ca să se deblocheze sumele alocate României. DE LA MINE au preluat apoi toate ministerele modelul şi fiecare şi-a rezolvat astfel problema la Comisia Europeană.

Şi dacă e cumva adevărat că avocatul securist Enache în înţelegere cu procuroarea vieţii vrea să îl pună pe Murgeanu, cel care se ocupa de fonduri europene în minister în calitate de Secretar de Stat, să spună că eu l-am pus să vorbească cu Dragnea, sau să-l ajute sau orice, le fac plângere penală.

În plus, dragilor, eu nu îl cunoşteam pe Dragnea la vremea aceea, îl văzusem doar la nişte întâlniri pe la K2 unde el vorbea cu Kovesi.nu cu mine.

Ca urmare, securiştilor, terminaţi cu prostiile şi puneţi mâna pe carte, să fiţi în stare să faceţi nişte dosare care să ţină în faţa judecătorilor, nu să manipulaţi amestecând pe toată lumea, ca să nu se mai înţeleagă nimic”, a mai precizat Elena Udrea.