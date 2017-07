Elena Udrea: „Nu am încredere în justiţia din România”

Elena Udrea susţine că din cauza ilegalităţilor şi abuzurilor şi-a pierdut încrederea în sistemul de justiţie din România.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis joi că nu are competenţa să judece dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009, în care sunt inculpaţi Elena Udrea, Ioana Băsescu şi jurnalistul Dan Andronic, cauza fiind trimisă la Curtea de Apel Bucureşti.

Elena Udrea vrea să participe la procesul de repartizare a dosarului.

„Evolutie spectaculoasa in al doilea dosar dupa Gala Bute pe care mi l-a facut procurorul Bulancea, locotenentul lui Kovesi. La termenul de astazi, judecatoarea de camera preliminara, aceeasi din Gala Bute!!!, a invocat din oficiu lipsa de competenta a ICCJ, contrazicand astfel DNA-ul. Asa ca dosarul pleaca la Curtea de Apel Bucuresti.

Vreau sa fiu prezenta la repartizarea aleatorie, pentru a nu se intampla ca la Inalta Curte, unde Kovesi a avut grija ca si acest dosar sa ajunga "aleatoriu" la acelasi complet de judecata ca in Gala Bute, fortand astfel o noua condamnare.

Nu am incredere in justitia din Romania, pentru ca stiu ca sistemul judiciar este grav afectat de ilegalitati si abuzuri. Sunt unii procurori si judecatori care fac dosare, aresteaza oameni si chiar ii condamna, la comanda Noii Securitati.

Si am avut dovada acestor lucruri chiar prin declaratiile publice date de cei doi procurori DNA maziliti de Kovesi, Iorga Morar si Tulus”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.