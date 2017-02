Explicația lui Nicușor Dan despre averea sa: Nu îmi aduc aminte ce am făcut cu banii

Liderul USR Nicuşor Dan a venit cu explicaţii în direct la Antena 3, despre controversa care apare în declaraţia sa de avere.

„Este un teren pe care am plătit 170-180 de mii de euro, banca mi-a dat un credit de 100 de mii de euro. Este foarte departe de unde ajung utilităţile, 400-500 de metri. Pentru ca banca să-mi dea credit, am făcut un raport de expertiză imobiliară. Am dat mai multe declaraţii de avere şi se vede că din 2007 şi până acum am tot achitat ratele. Am ajuns la 72.000 de mii. Restul de bani? Am făcut nişte părţi sociale dintr-o firmă pe care o deţineam, cu un an înainte, Atlas computer, aveam nişte părţi sociale. Această firmă a fuzionat cu o altă firmă, Proca. Doar pe acele părţi sociale am primit 150.000 de euro. Nu-mi aduc aminte ce am făcut cu banii", a spus liderul USR.

Nicuşor Dan a şi promis că va pune la dispoiziţii documente care să ateste cele spuse.