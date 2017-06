Fifor: Guvernarea a fost confiscată de un anume Sorin Grindeanu care se crede Robin Hood

Guvernarea a fost confiscată de două zile de un individ care s-a baricadat de unul singur la Palatul Victoria "şi care se crede subit Robin Hood", a afirmat vineri liderul senatorilor PSD, Mihai Fifor.



"De două zile guvernarea României, stat membru al Uniunii Europene, a fost confiscată de un individ despre care încep să mă întreb tot mai mult dacă mai este chiar lucid în ceea ce face. Cum e aşa, să mergi şi să te baricadezi de unul singur la Palatul Victoria şi să te joci de-a primul ministru, când nimeni şi nimic nu te legitimează să mai ai această demnitate, când toţi ceilalţi au demisionat şi, practic, guvernul Grindeanu nu mai există? Cum sa întorci o ţară cu fundul în sus doar pentru ca ai impresia că ai venit de acasă cu fotoliul de premier? Şi, în vreme ce domnul acesta îşi face numărul, o ţară întreagă se învolburează şi se segmentează din nou cu patimă, când abia părea că ne calmasem şi ne apucasem de treabă", a spus Fifor într-o postare pe Facebook.



Potrivit acestuia, "stă o ţară întreagă neguvernată deja de două zile şi un Parlament întreg lasă agenda legislativă pentru a se mobiliza să repună puterea executivă în marja ei de normalitate".



"Este halucinant ce se petrece în România. Doar pentru că un anume Sorin Grindeanu, care se crede subit Robin Hood, a ocupat Palatul Victoria şi îşi face guvern. Al cui guvern? Al familiei Grindeanu? Bun, am înţeles că nu e guvernul CEX-ului PSD. Dar al lui Grindeanu este? Oare, în opinia lui Sorin Grindeanu, Parlamentul mai are sau nu dreptul de a numi guvernul? Sau mâine decide domnul Grindeanu că poate nici la Cotroceni nu e bine şi se instalează şi acolo. Sau la Patriarhie... de ce nu? Sau oriunde are chef să se instaleze domnul acesta. În vremea asta, toată lumea a intrat în această comedie a absurdului: media, Parlament, cetăţeni. Oameni buni, legea e clară în România. Şi ea trebuie respectată chiar şi dacă te numeşti Sorin Grindeanu. Aşa cum trebuie respectate regulile democraţiei. Dacă nu înţelegi asta, nu cred că poţi fi nici măcar cetăţean al unei ţări europene, dărămite premier", a mai spus Mihai Fifor. AGERPRES