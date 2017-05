Fifor: Maior, invitat în 12 iunie la comisia de anchetă privind alegerile din 2009

Christian Silva/Intact Images George Maior George Maior

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Maior, va fi audiat în data de 12 iunie de comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, a anunţat, luni, preşedintele comisiei, Mihai Fifor.



Fifor a precizat că Maior i-a trimis o scrisoare în care solicită să fie audiat în data de 12 iunie şi nu în 6 iunie, cum s-a stabilit iniţial.



"Eu am primit o scrisoare din partea domnului ambasador Maior. (...) Am avut şi o convorbire telefonică. Nu este secret. Am fost sunat marţi de domnul ambasador care a spus că nu va fi în ţară mai devreme de data de 12 (iunie - n.r.) şi a solicitat ca audierea, pe care noi o dorim, să aibă loc pe data de 12. Membrii comisiei au fost de acord cu acest lucru", a precizat Fifor, la finalul şedinţei de luni a comisiei de anchetă.



În 23 mai, Fifor anunţase că fostul şef al SRI George Maior va fi invitat pe 6 iunie la comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009. AGERPRES