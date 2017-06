Firea: A fost o decizie de a nu tolera, nici măcar pentru colegii noştri, mediocritatea în actul guvernării

Karina Knapek/Intact Images

Vicepreşedintele PSD Gabriela Firea a declarat miercuri că a fost o decizie în interiorul formaţiunii social-democrate de a nu tolera, nici măcar pentru colegi, mediocritatea în actul guvernării.



"Nu este un moment uşor, nu pot să spun că ne bucurăm că am trecut printr-o perioadă atât de dificilă, (...) dar a fost, dacă vreţi, o decizie pe care am luat-o, aceea de a nu tolera nici măcar pentru colegii noştri mediocritate în actul guvernării, suficienţa în a-i trata pe colegii care îţi aduc anumite argumente că lucrurile privind treburile Guvernului nu sunt pe făgaşul normal şi nu ţin cont de calendarul de guvernare asumat în faţa tuturor românilor", a spus Firea la Antena 3.



Gabriela Firea a menţionat că există mecanisme interne extrem de clare pentru fiecare formaţiune politică atunci când are de rezolvat o dispută, o problemă.



"Nu cred că e normal ceea ce s-a sugerat din partea domnului Grindeanu, care făcea apel la convocarea Congresului, ca în fiecare an PSD să organizeze alegeri de preşedinte. Avem preşedinte ales de toţi membrii? Da. Să-şi încheie mandatul! De ce trebuie lună de lună să ne precipităm să vrem să facem alegeri? Suntem caraghioşi. Guvernăm sau intrăm în competiţie?", a adăugat Firea.

Sursa: www.agerpres.ro