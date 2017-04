Firea: Consolidarea clădirilor cu bulină din centru, prioritate a societăţii municipale care se ocupă de imobile cu risc seismic

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că societatea municipală care se ocupă de clădirile cu risc seismic va avea ca prioritate consolidarea imobilelor cu cu risc seismic din Centrul vechi.

Întrebată de un jurnalist, după ce a inaugurat creşa "Centrul Zebra Zou", despre faptul că din cele şase ieşiri de urgenţă auto din Centrul vechi doar două ar fi deschise, Firea a răspuns: "Nu este atribuţia directă a noastră, colaborăm cu toate instituţiile statului care au responsabilitate în acest domeniu. În ceea ce mă priveşte, am propus ca de Centrul vechi să se ocupe o structură specializată, pentru că cred că are un caracter aparte şi este până la urmă imaginea noastră în faţa turiştilor care vin în Capitală şi este normal să ne preocupe atât siguranţa bucureştenilor, vizitatorilor, turiştilor români sau străini, cât şi ceea ce le oferim, de aceea suntem în special preocupaţi şi asta este o atribuţie a Primăriei Capitalei, parţială cel puţin în ceea ce priveşte clădirile care ne aparţin, clădirile cu risc seismic şi aşa cum ştiţi, am înfiinţat societatea municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, care va avea ca prioritate consolidarea clădirilor cu bulină din centrul vechi".

Potrivit acesteia, Primăria Capitalei colaborează bine cu instituţiile care ţin de situaţii de urgenţă, Ministerul de Interne, cu Ministerul Apărării, cu pompierii şi fiecare trebuie să îşi îndeplinească până la urmă prerogativele.

Sursa: www.agerpres.ro