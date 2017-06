Firea: Şeful statului va respecta Constituţia şi va nominaliza un premier propus de PSD-ALDE

Karina Knapek/Intact Images

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, şi-a exprimat convingerea că şeful statului, Klaus Iohannis, va respecta Constituţia şi va nominaliza un premier propus de PSD-ALDE.



"Preşedintele României sunt absolut convinsă că va face ceea ce a făcut de când e preşedinte, şi anume va respecta Constituţia, va respecta legile ţării, va respecta votul românilor din decembrie anul trecut şi va nominaliza un premier propus de majoritatea parlamentară PSD+ALDE. Care e profilul acestui prim-ministru? Să fie un om dornic să aplice programul de guvernare, să se impună în faţa echipei de miniştri, să aibă autoritate, e esenţial ca prin profilul său moral şi profesional să impună respect, să-şi dedice mult timp formării grupurilor de lucru între ministere atunci când are de luat o decizie mare, strategică, grea şi să nu trateze cu superficialitate acest program format din măsuri promise oamenilor", a spus Firea la Antena 3.



Ea a adăugat că şi-ar dori ca premierul să fie o femeie, dar că lucrează foarte bine şi cu domnii.



"Sâmbătă avem şedinţa Comitetului Executiv (...). Duminică va fi o şedinţă a grupurilor parlamentare, vor fi câteva propuneri, am înţeles de la domnul preşedinte Dragnea că ar fi vorba despre patru propuneri. Sunt subiectivă, mi-aş dori să fie o femeie, dar în egală măsură lucrez foarte bine şi cu domnii. Nu am niciun fel de probleme de adaptabilitate sau de alt gen (...). Ne-a anunţat deja că va veni cu câteva propuneri pe care le vom analiza împreună. Ne vom spune şi noi punctele de vedere în Comitetul Executiv, se va merge sau nu pe vot", a afirmat Firea.



Dacă va fi o decizie consensuală, apreciază ea, nu se va mai vota, dar dacă vor fi diferenţe mici între posibilii candidaţi, s-ar putea ajunge şi în situaţia de a se vota.



"Cred că mai corect ar fi până la urmă să avem o discuţie şi să ajungem la un numitor comun după ce se aduc toate argumentele. Toţi candidaţii vehiculaţi în presă se înscriu sau respectă un profil, un portret robot al unui prim-ministru. Doamna europarlamentar Dăncilă, de asemenea domnul profesor Florin Georgescu (...), domnul rector de la ASE, Nicolae Istudor, este un profesionist desăvârşit, de asemenea, toate celelalte propuneri, doamna ministru Carmen Dan, deci dintre cei care s-au vehiculat, în ceea ce mă priveşte, sunt alegeri bune, potrivite", a declarat Gabriela Firea, vicepreşedinte PSD.



Întrebată dacă ar accepta funcţia de premier în cazul în care partidul i-ar cere, ea a spus că e foarte important să îşi încheie cu bine mandatul de edil al Capitalei.



"Am început anul acesta câteva proiecte importante. (...) Unui primar general îi trebuie minim un mandat pentru a lăsa o urmă pozitivă în ceea ce priveşte realizările sale (...). Sunt copleşită de faptul că bucureştenii mi-au dat acest vot de încredere anul trecut, nu vreau să-i dezamăgesc (...). Îmi voi prezenta şi eu peste câteva zile, să spunem, bilanţul, ce s-a realizat în acest an (...) suntem şapte primari social-democraţi în Bucureşti, primarul general şi cei şase primari de sectoare, care împreună vom dovedi peste câteva zile că echipa guvernului local de la Bucureşti chiar a făcut ceva în acest an", a adăugat Firea.

Sursa: www.agerpres.ro