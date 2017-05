Firea: Sub nicio formă nu se va putea juca un meci final Firea-Iohannis în campania pentru prezidenţiale

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marţi că doreşte să-şi finalizeze mandatul la Primăria Capitalei, precizând că "în mod categoric şi sub nicio formă" nu se va putea juca un meci final Firea-Iohannis în campania pentru prezidenţiale.



"Decizia mea acum este categoric să-mi finalizez mandatul la Primăria Capitalei. Vreau să subliniez că în mod categoric şi sub nicio formă nu se va putea juca un meci final Firea-Iohannis în campania pentru prezidenţiale, pentru simplul motiv că vreau să-mi duc mandatul la bun sfârşit la Primăria Generală a Capitalei", a precizat Firea la Antena 3.



Ea a adăugat că cei care consideră că este posibilă înscrierea sa într-o astfel de cursă nu fac decât să meargă într-un tărâm al speculaţiilor şi nicidecum al informaţiilor reale, adevărate, dar a dat de înţeles că ar accepta şi un al doilea mandat, dacă bucureştenii o să-i ceară acest lucru.



"Întotdeauna zvonuri pot să fie, analize, comentarii, strategii, speculaţii, dar în ceea ce mă priveşte, hotărârea fermă pe care am luat-o atât eu, cât şi familia mea este aceea de a-mi duce la bun sfârşit acest mandat şi bineînţeles, dacă bucureştenii vor considera că am fost un primar general bun, să mă învestească cu încredere pentru următorul mandat", a afirmat edilul şef.



Gabriela Firea a mai precizat că alegerea candidatului pentru alegerile prezidenţiale este o decizie care se ia în forurile de conducere ale partidului, iar un rol hotărâtor în acest sens îl joacă preşedintele PSD.



"Un partid mare, serios, responsabil, cum este PSD, face o analiză în ceea ce priveşte alegerea candidatului pentru alegerile prezidenţiale în forurile de conducere. Mai mult decât atât, preşedintele partidului are un rol hotărâtor de spus, aşa cum a avut şi în cazul alegerilor locale, când eu am fost propusă în calitate de candidat. În primul rând, preşedintele partidului ar trebui să fie candidatul pentru alegerile prezidenţiale. Dacă domnia sa nu doreşte să intre într-o astfel de cursă, începe atunci o dezbatere în partid pentru desemnarea candidatului. Aşa este colegial, politica este un sport de echipă", a spus Firea.



Ea a menţionat că nu agreează, "sub nicio formă", colegii care au un dublu limbaj.



"În cadrul forurilor noastre de conducere sau în discuţiile amicale spun un lucru şi pe urmă, de faţă cu alte persoane, spun cu totul alte lucruri. Cred că trebuie să ai o conduită corectă, echitabilă, atât pentru colegii de partid, cât şi faţă de cetăţeni, faţă de alte instituţii, de reprezentanţii presei şi nu cred că este normal să pui mai presus de interesul cetăţeanului, de proiectul partidului brandul personal", a punctat Firea. AGERPRES