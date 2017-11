Florin Iordache îi îndeamnă pe protestatari să citească proiectul de lege

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache (PSD) consideră că protestatarii care şi-au manifestat nemulţumirea, duminică, faţă de proiectul de modificare a legilor Justiţiei fie au fost dezinformaţi, fie nu cunosc legile.



"Din punctul meu de vedere, solicitările din Piaţă noi tocmai le-am transpus în lege. Ori există o foarte mare dezinformare, ori cei care protestează nu cunosc legile, pentru că cele două probleme invocate: cea cu numirea şi revocarea procurorilor - noi am prevăzut ca preşedintele să fie cel care are ultima semnătură-, iar în ceea ce priveşte Inspecţia Judiciară - noi am prevăzut să fie instituţie independentă. Deci, repet, dacă protestăm, hai să ne uităm şi pe legi", a precizat el luni, la Palatul Parlamentului.



Proteste faţă de proiectul de modificare a legilor Justiţiei, dar şi faţă de politicienii din coaliţia de guvernare au avut loc duminică în Bucureşti şi în ţară. În Capitală, aproximativ 15.000 de persoane, conform unor surse din Jandarmerie, au mărşăluit pe traseul Piaţa Victoriei - Piaţa Romană - Piaţa Universităţii - Piaţa Unirii - Piaţa Constituţiei. Aproximativ 13.000 de persoane au protestat în Timişoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Iaşi şi Braşov. AGERPRES