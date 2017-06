Florin Iordache spune că pragul în cazul abuzului în serviciu se poate mări la 400.000 de lei

Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiţiei, a declarat joi că pentru abuzul în serviciu se poate menţine pragul de 200.000 de lei sau se poate mări la 400.000 de lei.



"Se poate menţine pragul de 200.000 de lei sau se poate mări, chiar 400.000. Au fost discuţii în acel moment cu specialiştii, acest 200.000 nu e întâmplător. Noi am plecat de la suma de 2 milioane, suma maximă, care este prevăzută în Codul penal şi am zis 10% din acea sumă maximă să reprezinte un prag minim. Aşteptăm şi noi proiectul care este la Ministerul Justiţiei şi în funcţie de ce prag sau ce consultări vor face şi dumnealor..., dar clar este că trebuie stabilit un prag", a spus Iordache, la Palatul Parlamentului, întrebat ce părere are despre decizia CCR cu privire la stabilirea unui prag pentru abuzul în serviciu.

Sursa: www.agerpres.ro