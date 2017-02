Florin Iordache susţine că a fost în Piaţa Victoriei pentru a vedea care este percepţia oamenilor

Fostul ministrul al Justiţiei, Florin Iordache, a afirmat, vineri, că a fost în Piaţa Victoriei, pentru a vedea "care este percepţia oamenilor" asupra iniţiativelor de modificare a legislaţiei penale.



"Trebuia o mai largă comunicare, pentru că, din punctul meu de vedere, s-au făcut nişte demersuri normale, constituţionale şi aceste demersuri cred că, printr-o mai bună comunicare, acei oameni care stau în stradă .... Pentru că am fost în stradă şi oamenii nu ştiau demersurile care sunt şi la ce anume se referă legile. (...) Am vrut şi eu să văd care este percepţia oamenilor. Sunt oamenii nemulţumiţi, fără îndoială, de aceea am şi hotărât să-mi dau demisia. Nu este normal în acest moment să avem România ruptă în două, cu două mitinguri, unul în Piaţa Victoriei, altul la Palatul Cotroceni, cu oameni care scandează, iar foarte mulţi dintre ei nu au citit conţinutul actelor normative", a declarat Iordache la ieşirea din Ministerul Justiţiei, după predarea mandatului către ministrul interimar Ana Birchall.



În opinia sa, toate problemele apărute în legătură cu modificările aduse legislaţiei penale vor putea fi rezolvate prin dialog, în perioada următoare.



"Am înţeles mesajul public şi de aceea mi-am asumat şi mi-am depus aseară demisia. Fără îndoială, avem nevoie de întărirea statului de drept şi de o justiţie independentă. (...) Este anormal să avem o Românie divizată, este anormal ca atunci când încerci să rezolvi anumite probleme, pentru că, din punctul meu de vedere, hotărârile Curţii Constituţionale sunt obligatorii. Cred că, prin mai mare dialog, aceste probleme vor fi rezolvate, pentru că altfel există imposibilitatea instanţelor să se pronunţe", a mai spus Florin Iordache.

