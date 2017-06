Gabriela Firea a precizat că nu ar accepta funcția de premier, în cazul în care i s-ar propune acest lucru

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat că nu ar accepta funcția de premier în cazul în care liderul social democrat Liviu Dragnea i-ar propune acest lucru.

"Nu" a fost răspunsul scurt pe care l-a dat primarul general, la o întrebare adresată de reprezentanții presei.

Pe de altă parte, Firea și-a exprimat disponibilitatea de a discuta cu premierul Sorin Grindeanu, dar a menționat că nu a avut o întâlnire cu acesta, în ciuda intenției anunțate de către șeful Guvernului.

"Am văzut și eu pe anumite canale de televiziune că ar fi afirmat că mă va contacta. Nu s-a întâmplat acest lucru. Eu rămân un om al dialogului, putem să discutăm absolut oricând. Am avut jumătate de an discuții cu miniștrii din cabinet, cu anumiți secretari de stat și directori. Din păcate, problemele au rămas fără soluționare. Mi-aș dori îmbunătățirea relației dintre autoritățile locale și Guvern. Abia în ultimele zile încep câteva lucruri să prindă contur și este regretabil, pentru că normalitatea este ca instituțiile și oamenii să colaboreze. Nu după ce sunt semnalate niște aspecte de blocaj instituțional și de comunicare, abia atunci să înțeleagă acele autorități și acele persoane că trebuie să colaboreze", a precizat Firea, în cadrul unei declarații acordate presei.

Ea a mai afirmat că și-ar fi dorit să nu se ajungă la această situație, precum și că o eventuală remaniere nu ar avea legătură cu reproșurile pe care le-a adresat Guvernului.

"În ipoteza în care un ministru va fi remaniat sau Guvernul în totalitatea sa va pleca, nu cred că este din cauza faptului că primarul general a semnalat niște lucruri. Cred că evaluarea este mult mai amplă și ține de comparația celor asumate de către PSD la preluarea guvernării și ceea ce a realizat acest guvern. Elementele mele poate vin ca o picătură în plus, dar nu cea care a umplut paharul", a spus Firea.

În ce privește cooperarea cu guvernul Grindeanu, Gabriela Firea a precizat că "întotdeauna există și loc de mai bine, întotdeauna există pârghii inteligente prin care oamenii și instituțiile pot să colaboreze".

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, pe 4 iunie, că este surprinsă să constate că există o reacție fie prea înceată, fie de refuz din partea reprezentanților unor ministere, care pun în dificultate Primăria Capitalei, făcând referire la respingerea solicitărilor de preluare a Centurii Bucureștiului și a metroului.

Pe 6 iunie, premierul Sorin Grindeanu a declarat că investiția privind șoseaua de centură a Capitalei se află în procedură de licitație pe SEAP. El a adăugat totodată că Guvernul este interesat de rezolvarea a cât mai multora dintre problemele Bucureștiului.

