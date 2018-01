Gabriela Firea: Dragnea şi Tudose trebuie sa inceteze disputele politice

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, consideră că liderul partidului, Liviu Dragnea, şi prim-ministrul Mihai Tudose "au greşit amândoi" şi că tot amândoi trebuie să îndrepte lucrurile.

"În familia politică ar trebui ca sarcinile să fie împărţite asumat, ca în familia de acasă. Cu sinceritate şi gânduri bune. Dar, din nefericire, agenda începutului de an e dominată de tensiunile din PSD. De împărţirea în tabere, grupări, zone de interes. Greşit! Am câştigat împreună alegerile şi am obţinut rezultate bune la guvernare. Acum pare că aruncăm în aer tot ceea ce am realizat. Iar cel mai mult pierd cetăţenii, cei care ne-au acordat încrederea şi ne-au votat. Cei doi lideri, preşedintele şi premierul, au obligaţia de a înceta imediat disputele politice! Au greşit amândoi. Acum trebuie să îndrepte lucrurile. Amândoi!", a scris Firea pe Facebook.

În opinia sa, a reprezentat o greşeală "lipsa consultării" în partid în ceea ce priveşte nominalizarea premierilor Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose.

"A fost o greşeală lipsa consultării cu noi la nominalizarea premierilor Grindeanu şi Tudose. O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. De cealaltă parte, premierul a ştiut când a fost numit, care era structura Guvernului. Dacă nu-i plăcea 'Trabantul', cum îl numeşte acum, nu trebuia să se suie în el. Eu cred că a fost o 'Dacie', de-a noastră, care în 2017 a luat primul loc în Europa în competiţia creşterii economice. Şi nu ar trebui să ne batem joc de acest rezultat, pentru că românii aşteaptă foarte mult de la noi", spune edilul.

Gabriela Firea le cere celor doi lideri să se gândească în primul rând la români.

"Să accepte că depind unul de celălalt. Aşa e în democraţie: partidul nu poate conduce fără un guvern, iar guvernul nu poate funcţiona fără o majoritate parlamentară. Cei doi lideri au obligaţia să găsească o cale de colaborare. Să îşi asume, cât mai urgent, eventual în scris, principiile acestei colaborări. E o obligaţie în primul faţă de cetăţeni şi apoi faţă de partid. Structura politică a guvernului o stabileşte Coaliţia majorităţii parlamentare iar modul de funcţionare îl stabileşte premierul. De aici trebuie să plecăm: fiecare să îşi înţeleagă competenţele în această echipă. Ca primar al Capitalei resimt direct lipsa acestei colaborări. Prea multă confruntare politică şi deloc susţinere pentru proiectele bucureştenilor. Prea multe orgolii şi temeri politice ca motivaţii pentru blocarea sau stagnarea proiectelor Capitalei. Aşa nu se mai poate continua! Le solicit cu respect dar fermitate liderilor politici ai PSD mai puţină politică şi mai multă muncă pentru cei care ne-au votat. Mai puţine certuri între noi şi mai multă colaborare în beneficiul românilor. Insist, fiecare îşi are locul şi rolul în echipă şi poate contribui la succesul României şi, implicit, al partidului nostru", afirmă Firea.

Ea mai spune că România a intrat în anul Centenar şi face apel la sentimentele naţionale care "îi animă deopotrivă" pe preşedintele PSD şi pe premier. "Să ne uităm în istorie, să învăţăm de la înaintaşii noştri. Să fim mai puţin oameni politici şi mai mult oameni de stat, aşa cum au fost cei care au înfăptuit Marea Unire", a conchis Gabriela Firea.

Comitetul Executiv Naţional al PSD se va reuni luni în şedinţă la Bucureşti. Mai mulţi lideri ai PSD au cerut, în acest sfârşit de săptămână, convocarea de urgenţă a conducerii partidului pentru "tranşarea" actualei crize politice.