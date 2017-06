Gabriela Firea: Lista noului cabinet este gata; sunt câteva modificări la câteva ministere

Karina Knapek/Intact Images

Lista noului cabinet este gata, fiind câteva modificări la câteva ministere, a anunţat, miercuri, vicepreşedintele PSD Gabriela Firea înaintea Comitetului Executiv Naţional al social-democraţilor.



"Am văzut un draft (n.r. - al listei noului cabinet). Ne-am consultat, am dialogat, au fost mai multe propuneri, organizaţiile judeţene au făcut de asemenea propuneri şi toate acestea vor fi supuse dezbateri. Sunt câteva modificări la câteva dintre ministere", a precizat Gabriela Firea.



La capitolul fonduri europene sunt modificări. "Sunt şi la acest capitol câteva modificări, nu neapărat de esenţă, nu vrem să împiedicăm sub nicio formă absorbţia de fonduri europene, ci, dimpotrivă, să o stimulăm, să o încurajăm", a arătat Firea.



Întrebată dacă este finalizată lista noului cabinet, Gabriela Firea a confirmat.



"Sunt şi doamne şi domni miniştri care îşi păstrează portofoliile, sunt şi doamne şi domni miniştri noi în acest cabinet. Aşa este şi normal, pentru că ne dorim o dinamizare a activităţii guvernului, o schimbare în bine", a adăugat aceasta.



Întrebată dacă există vreun ministru independent care nu are carnet de partid, vicepreşedinta PSD a spus: "Din câte ştiu eu nu, toţi colegii noştri sunt membri PSD sau ALDE".



Despre Tudorel Toader, ea a precizat: "Este asumat de colegii de la ALDE şi este decizia domniilor lor dacă îl vor şi convinge să intre în această formaţiune politică sau nu".



"Este asumat de coaliţie", a adăugat primarul Capitalei.



Gabriela Firea consideră că s-ar putea să existe şi nemulţumiri: "Tot ce este posibil".

Sursa: www.agerpres.ro