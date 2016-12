Gabriela Firea: Liviu Dragnea va fi prim ministru în România

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri, la Sinteza zilei, la Antena 3, că Liviu Dragnea este persoana cea mai îndreptățită să fie prim-ministrul României.

”Persoana cea mai îndreptățită care trebuie să fie prim ministru va fi prim ministru în România, și anumele președintele PSD, Liviu Dragnea. Nu e vorba că afirmăm noi, cei de la PSD, cei care știm ce a făcut dl Dragnea cât de mult s-a implicat în campanie și a adus la aceeași masă specialiști cu care a lucrat direct la programul de guvernare, nu prin consilieri. (...) Are toată credibilitatea necesară, are și popularitatea, are votul românilor și este cel care a realizat programul de guvernare pe care îl vom aplica în perioada următoare”, a spus Gabriela Firea, la Antena 3.