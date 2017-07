Găinării urât mirositoare. Cineva şuteşte hârtia igienică a deputaţilor 

Așa arată sulurile de hârtie prosop tăiate pe din două, folosite de deputați pentru „nevoi personale”

Camera Deputaţilor vrea să dea 116.000 de euro pe hârtie igienică şi produse de curăţenie, potrivit unui anunţ publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Deşi preţul reprezintă echivalentul a două apartamente decente în Capitală, un deputat USR bănuieşte că cineva umflă arti­ficial facturile ori pleacă acasă cu hârtia igienică. Iar suspi­ciunea datează încă de luna trecută, când nu se lansase încă licitaţia pentru hârtia igienică.

Camera Deputaţilor a lansat la începutul lunii o licitaţie deschisă pentru a cumpăra produse de curăţenie şi hârtie igienică în valoare de 526.413 lei (aproape 116.000 de euro), crite­riul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, potrivit unui anunţ publicat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Deputaţii au alocat peste 45.000 de euro (205.603 lei) pentru hârtie igienică şi hârtie prosop şi alţi peste 70.000 de euro (320.810 lei) pentru materiale de curăţenie (detergenţi, detar­tranţi, odorizanţi, săpunuri, paste şi prafuri abrazive de curăţat, saci pentru deşeuri, articole de menaj şi uz casnic, alcool sanitar, odorizante ambi­entale şi creme speciale, deter­genţi vase şi dezinfectanţi). Potrivit anunţului publicat în SEAP, finanţarea se face din fonduri bugetare.

Se fură hârtia igienică?

Un deputat al Opoziţiei are „suspiciuni rezonabile” în legă­tură cu banii cheltuiţi de aleşi pentru astfel de produse. Iulian Bulai (USR) a postat pe pagina personală de Facebook mai multe fotografii făcute personal luna trecută, în care hârtia igienică de la câteva băi din Parlament era, de fapt, un sul de hârtie prosop tăiat în două. „Pe la mijlocul lui iunie am făcut aceste fotografii. Mai multe luni la rând am observat că la mai multe băi din Parlament hârtia igienică este de fapt un sul de șervețele tăiat în două cu o foarfecă. Nu am vrut să postez atunci nimic, chiar dacă mi se părea tare ciudată chestia. Nici acum nu îmi cade bine să postez asemenea detalii, dar cred că e groasă rău”, a scris deputatul după ce a aflat că deputaţii vor să spargă bani grei pe hârtia igienică. Devenit detectiv de ocazie, alesul poporului bănuieşte că cineva umflă la greu preţurile de achiziţie sau chiar pleacă acasă cu hârtia. Altă explicaţie nu are. „Adică de undeva se scurg fie bani, fie produse, de am ajuns să folosim suluri de hârtie tăiate în două cu foarfecul când totuşi la Parlament se folosesc 116.000 de euro pentru hârtie igienică şi produse sanitare. Păcat ca în vacanța parlamentară nu se pot scrie interpelări. Am început deja să îmi notez mai multe”, susţine deputatul.

E sezon de spart banii

Pe lângă hârtie igienică şi produse de curăţenie, deputaţii vor să mai achiziţioneze 50 de echipamente de climatizare cu peste 218.000 de lei, hârtie de copiator (tip A4, bleu, roz şi hârtie foto gloss) în valoare de 102.000 lei şi aparate electrice pentru bucătărie de aproape 150.000 de lei (cafetiera profesi­onală, mixer de mână, cuptor cu microunde, frigider profesional, robot de curăţat legume, maşină pentru cuburi de gheaţă). Şi la Senat s-a deschis sezonul chel­tuielilor de vară. Camera supe­rioară a Parlamentului are nevoie de covoare cu fire răsucite , mochete de interior şi de exterior, bugetul alocat pentru aceste nevoi speciale fiind de 142.000 de lei. În plus, Călin Popescu Tăriceanu a dezvăluit recent că Senatul are nevoie de bani în plus la rectifi­carea bugetară pentru deplasă­rile aleşilor. „Nu am primit încă din partea serviciilor Senatului. Urmează să văd care sunt propu­nerile pentru rectifi­carea bugetară. Sunt anumite sume care trebuiesc completate, cum ar fi, de exemplu, capitolul de deplasări”, a explicat Tăriceanu.