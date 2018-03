Gheorghe Falcă solicita o lege a achiziţiilor mult mai simplă

Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falcă, a declarat vineri că este necesar ca Legea achiziţiilor să fie "mult mai simplă", astfel încât să fie facilitată atragerea de fonduri europene.

Gheorghe Falcă s-a numărat printre primarii care au participat vineri, la Guvern, la o întâlnire de lucru cu premierul Viorca Dăncilă pe tema stadiului implementării finanţărilor europene destinate autorităţilor publice locale.

"Toate administraţiile locale au înaintat problematica cu care se confruntă în momentul în care dorim să atragem fonduri europene. Am discutat foarte mult de ceea ce înseamnă proprietate, pentru noi este o condiţie obligatorie pentru a reuşi să luăm fondurile. Apoi am discutat de simplificarea legislaţiei pe achiziţii (...) şi am convenit să avem în următoarea perioadă o întâlnire pe zone, punctual, pe proiectele pe care le avem şi evident să gândim mai rapid funcţionarea aceasta a etapelor de atragere a fondurilor europene", a declarat Falcă.

Referindu-se la Legea achiziţiilor publice, el a mai spus că s-a exprimat "dorinţa de a fi simplificată".

"Pe transfrontalier, în relaţia cu Ungaria, o achiziţie publică se rezolvă în 60 de zile. La noi, dacă există o contestaţie, se rezolvă în doi ani de zile şi întrebarea este: Cine câştigă? Statul pierde sigur (...) Trebuie să existe o lege a achiziţiilor mult mai simplă (...) Pe proiectele de preaderare, România a fost locul întâi în Europa la absorbţie. Ce s-a întâmplat cu noi de nu reuşim să facem acum, în aderare, absorbţie? Este, de fapt, o problemă generată de birocraţie", a spus Falcă. AGERPRES