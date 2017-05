Ghinea trage spre platforma Cioloş

DIANA OROS

Candidat la funcţia de vicepreşedinte al USR, fostul ministru tehnocrat Cristian Ghinea a pierdut postul după un baraj cu Raluca Amariei, liderul USR Sibiu, cei doi obţi­nând acelaşi număr de voturi la alegerea iniţială a membrilor din Biroul Naţi­onal. „Mi s-a părut absurd, mai ales că o apreciez enorm pe Raluca. A fost un moment emoţionant, în miez de noapte, când fiecare dintre noi voiam să renunţăm. Am decis să anunţ oamenii că renunţ la balotaj. Mă bucur mult că Raluca este vicepreşedinte. Am fost ales în Biroul Naţi­onal al USR. E o onoare. Voi lupta exact pentru ce am promis electorilor: deschiderea partidului, apropierea de Platforma România 100, profesiona­lizare şi predictibilitate”, a scris Ghinea pe Facebook.