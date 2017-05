Gorghiu: Voi iniţia un proiect de lege; un om cu o condamnare definitivă nu poate fi nici parlamentar, nici ministru

Senatorul PNL Alina Gorghiu anunţă că va iniţia un proiect de lege 'care să statueze spiritul şi litera deciziei CCR', subliniind că 'un om care are o condamnare definitivă nu poate fi nici parlamentar, nici ministru'.



Declaraţia a fost făcută în contextul în care, joi, Curtea Constituţională a respins ca inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate să fie membri ai Guvernului.



''Greu, domnule, greu! Ce o fi fost atât de greu, habar nu am, că CCR avea tone de jurisprudenţă! Că doar nu dai hotărâri CCR în considerarea unei persoane, ci în funcţie de reguli constituţionale. Soluţia de azi, simplă şi justă, lămureşte în direcţia firească o situaţie: o persoană condamnată nu poate ocupa o funcţie în Guvern. Firesc ar fi ca nici în Parlament să nu ai persoane condamnate definitiv'', a scris Alina Gorghiu pe Facebook.



Ea arată că decizia luată de Curtea Constituţională ''blochează un drum dorit la un moment dat'' de liderul PSD, Liviu Dragnea, însă deschide un altul, ''o candidatură în 2019 la prezidenţiale''.



''Decizia CCR de azi, însă, e interesantă pentru că blochează un drum dorit la un moment dat de dl Dragnea, anume scaunul de premier, însă deschide alt drum, aşa cum se anticipează pe la colţuri, adică o candidatură în 2019 la prezidenţiale. Dar ca să nu se victimizeze nimeni atunci, cred că legislaţia trebuie să fie coerentă: o persoană condamnată nu poate fi preşedintele României! Şi aici cred că vorbim de un principiu de decenţă politică, nu că aş avea ceva cu liderul PSD. Voi iniţia un proiect de lege care să statueze spiritul şi litera deciziei CCR de astăzi: un om care are o condamnare definitivă nu poate fi nici parlamentar, nici ministru'', mai scrie Alina Gorghiu pe reţeaua de socializare.

Sursa: www.agerpres.ro