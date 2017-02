Grindeanu: Ca premier, îmi doresc să particip la reconcilierea atât de necesară între români

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat miercuri, în Parlament, că îşi doreşte să participe "la reconcilierea atât de necesară între români".



"Ca premier, îmi doresc să particip la reconcilierea atât de necesară între români (...) Vă asigur că am înţeles pe deplin toată emoţia şi supărarea pe care Ordonanţa 13 le-au generat. O parte însemnată a acestei ţări ne-a transmis democratic că nu identifică binele general în acea ordonanţă. De aceea, am decis să convoc de urgenţă Guvernul pe care îl conduc şi să o abrogăm. Nu voi mai accepta nicio iniţiativă de acest gen în Guvern. Am considerat ca prim-ministru că trebuie să fac asta. E nevoie de mai multă dezbatere, de mai mult dialog, de mai multe opinii avizate pe aceste subiecte, care pot trezi emoţii puternice în societate, iar cel mai bun loc ca acest lucru să se întâmple este aici, în Parlament", a declarat Grindeanu în timpul dezbaterilor din Parlament privind moţiunea de cenzură.



El a susţinut că evenimentele care au avut loc în România în ultimele zile nu pot fi ignorate.



"Câteva seri la rând am stat şi am urmărit protestele, fiind în sediul Guvernului. Cred că românii (...) care au ieşit în stradă au tot dreptul să îşi strige nemulţumirea, atunci când simt asta. (...) Îmi exprim public aprecierea pentru modul impecabil în care jandarmii români şi-au făcut datoria în aceste zile. Am văzut cu toţii că oamenii s-au simţit în majoritatea timpului protejaţi şi în siguranţă. (...) Am văzut în aceste zile foarte multă creativitate, atât pe pancarte, atât în lozincile scandate, cât şi pe Facebook. Am avut ocazia să citesc foarte multe comentarii şi mesaje. Unele au fost de susţinere, altele evident negative. Voi aprecia întotdeauna orice critică, dacă are în spate argumente, dar nu voi accepta ura revărsată asupra familiei şi a copiilor", a afirmat Grindeanu.



Premierul a mai spus că oamenii politici au datoria "să armonizeze" opiniile venite din partea societăţii şi să le aducă la "un numitor comun".



"Mă aşteptam ca ieri discursul preşedintelui Iohannis să meargă în această direcţie, pentru că deja s-a ajuns prea departe. Avem soţii, părinţi sau copii care au ajuns să-şi arunce cuvinte grele unii altora în aceste zile. Am auzit pe cineva spunând că părinţii sunt la protest în faţă la Cotroceni, iar copiii lor în faţă la Palatul Victoria. Nu pot accepta că există două Românii. Acest lucru trebuie să înceteze. Acest lucru nu este normal. Cum scria pe o pancartă 'Copiii din Piaţa Victoriei vin la părinţii lor la masa de Crăciun', la fel cum părinţii lor se bucură atunci când merg în vizită la nepoţii lor - aceasta este România normală şi cred că acesta este mesajul pe care orice om politic responsabil trebuie să-l dea. Nu ura, ci raţiunea şi dialogul trebuie să primeze", a mai declarat Grindeanu. AGERPRES