Grindeanu, despre avizul CSAT privind bugetul pe 2017: Ne susţinem punctele de vedere şi vreau să respectăm procedurile

Guvernul îşi va susţine punctele de vedere în privinţa proiectului de buget pe anul 2017 în şedinţa CSAT de marţi, a afirmat premierul Sorin Grindeanu.



"Vom merge marţi, la CSAT (...) Vă spun cu toată fermitatea, ca să nu existe surprize. Ne susţinem punctele de vedere şi nu există schimbări. Asta este viziunea noastră pentru bugetul pe anul 2017", a declarat Sorin Grindeanu, duminică, la Antena 3.



Prim-ministrul a făcut referire la faptul că Guvernul nu a putut adopta vineri proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, în absenţa avizului CSAT.



De asemenea, premierul Grindeanu a precizat că a avut o discuţie telefonică vineri cu preşedintele Klaus Iohannis şi a sperat că actualul Executiv va beneficia de "un tratament egal" cu cel de care a avut parte Guvernul Cioloş.



"În 9 decembrie anul trecut s-a ţinut şedinţa de Guvern fără aviz CSAT, în care s-a adoptat proiectul de buget şi a fost trimis către Parlament. În 10 decembrie a fost CSAT-ul. (...) Ca şi prim-ministru, am sperat la un tratament egal cu cel de anul trecut, să pot să trimit spre Parlament bugetul (...) Am văzut că marţi o să avem şedinţă CSAT. Din păcate, aceste lucruri înseamnă 3, 4, 5 zile în care se puteau întâmpla toate acele etape în Parlament", a afirmat Grindeanu.



Întrebat dacă se aşteaptă ca şeful statului să îi facă dificultăţi şi bugetul pe 2017 să nu aibă avizul CSAT, Sorin Grindeanu a răspuns: "Văzând desfăşurarea din ultima săptămână (...) încep să fiu sceptic. Aş vrea să am o surpriză marţi şi lucrurile să fie constructive, să putem cât mai repede să (...) se avizeze bugetul şi să se voteze în Parlament, astfel încât să se intre pe (...) o desfăşurare normală".



Totodată, întrebat de ce nu a adoptat Guvernul proiectul de buget în absenţa avizului CSAT, premierul Grindeanu a replicat: "Pentru că trăim în România (...) şi vreau să respectăm procedurile". www.agerpres.ro