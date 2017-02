Grindeanu despre demersul DNA referitor la OUG: Eu nu am imunitate

Premierul Sorin Grindeanu a declarat joi, referitor la solicitarea DNA de transmitere a înscrisurilor legate de elaborarea actelor normative privind modificarea Codurilor penale şi graţierea, că el nu are imunitate şi a subliniat că a cerut şi s-a respectat ca procedurile să fie conform legii.



"Am citit că s-a deschis, am văzut declaraţii. Tocmai spuneam, atunci când am prezentat colegilor mei în CExN: Nu am imunitate. Deci, la mine nu e o chestiune care să îi oprească. Tot ceea ce am cerut eu şi ceea ce s-a respectat, din ceea ce mi-au spus colegii mei, e să se ducă toate procedurile conform legii. În rest, că sunt dosare, că nu sunt... Am mai văzut că am dat abuzul în serviciu pentru cineva apropiat mie sau... şi aşa mai departe", a declarat Sorin Grindeanu la finalul reuniunii Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebat despre solicitarea DNA.



Conform unui comunicat al MJ, în cursul zilei de 1 februarie 2017, Ministerul Justiţiei a primit solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie - de a transmite, până la data de 2 februarie, în original, toate înscrisurile care au legătură cu elaborarea şi emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului din data de 31 ianuarie 2017, prin care au fost modificate şi completate Legea nr. 286/2009 privind Codul penal şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi cu proiectul de lege adoptat de Guvern pentru graţierea unor pedepse. AGERPRES