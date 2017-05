Grindeanu, despre fondurile UE: "În două luni s-a făcut mai mult decât au făcut alţii într-un an"

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, joi, că în două luni din mandatul actualei guvernări s-a făcut în domeniul absorbţiei de fonduri europene mai mult decât au realizat alţii într-un an.



"Ne vom întâlni, aşa cum ne-am întâlnit până acum, să urmărim, să monitorizăm stadiul în care ne aflăm din punctul de vedere al absorbţiei fondurilor europene. În acest moment, documentaţiile pentru acreditarea autorităţilor de management sunt toate trimise la autoritatea de audit. De asemenea, încă o dată felicitări celor care au făcut aceste lucruri. În două luni de zile s-a făcut mai mult decât au făcut alţii într-un an, un an şi ceva. (...) Vorbim de paşi, ţinta e îndepărtată, dar încet, încet, pas cu pas, ajungem acolo unde ne dorim cu toţii - şi anume la absorbţia unor sume cât mai mari din fondurile europene", a declarat Grindeanu.



Şeful Executivului a participat, joi, la Palatul Victoria, la evenimentul de semnare a primelor 11 contracte de finanţare din sectorul TIC, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.



"Am făcut evenimentul de astăzi tocmai pentru a transmite mesajul nostru, al Guvernului, al ministerelor de linie şi a transmite hotărârea pe care o avem în a grăbi lucrurile legate de absorbţia de fonduri europene. Sunt 10 - 11 proiecte care sunt pe POC, pe Axa 2, pe TIC, sunt proiecte care (...) vin acum în faza de semnare de contracte. (...) Am dorit şi eu, şi doamna vicepremier, şi doamna ministru, şi domnul ministru Jianu, astăzi, să transmitem acest mesaj, de susţinere, de deblocare a unor lucruri care au fost blocate mai mult decât trebuia şi care încet-încet reintră în normal", a mai spus Grindeanu.



La eveniment au participat şi vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrul delegat pentru Fonduri Europene, şi Augustin Jianu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, dar şi cei 11 beneficiari ai contractelor de finanţare din fonduri europene.

Sursa: www.agerpres.ro