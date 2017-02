Grindeanu, despre Iordache: Decizia mea e luată; mâine după şedinţa de Guvern o să o anunţ

Decizia în privinţa ministrului Justiţiei, Florin Iordache, va fi anunţată joi, după şedinţa de Guvern, a anunţat premierul Sorin Grindeanu.



"O să am o discuţie cu dânsul în seara asta sau mâine dimineaţă, iar mâine, după şedinţa de Guvern, mâine după-masă, o să vă anunţ ce decizie am luat. (...) Decizia mea e luată", a declarat Grindeanu, miercuri, la Parlament, după ce moţiunea de cenzură a fost respinsă.



El a precizat că vrea să aibă cu ministrul Justiţiei o discuţie pe marginea a ceea ce a decis Curtea Constituţională.



"Aici nu e vorba doar de persoana domnului Iordache. Pe mine mă interesează şi ceea ce, de exemplu, azi s-a întâmplat, şi anume decizia Curţii Constituţionale, pentru că, dacă vorbim de persoană, vă spuneam şi ieri şi alaltăieri ce se întâmplă. Vreau să ajung să înţeleg foarte bine ceea ce s-a întâmplat azi. Înţeleg că şi mâine e un termen la Curtea Constituţională extrem de important, dincolo de persoana domnului ministru", a arătat premierul.



Acesta a spus că a avut discuţii şi cu reprezentanţii PSD cu privire la situaţia ministrului Florin Iordache.



"Este un Guvern (...) politic, dar există momente în care fiecare dintre noi trebuie să luăm decizii. Am avut discuţii cu liderii politici. Liderii politici şi-au spus - (...) unii dintre ei - punctul de vedere. (...) Această primă discuţie pe care o aştept din partea domnului Iordache, de data asta mai mult şi pe ceea ce s-a întâmplat prin decizia Curţii Constituţionale şi pe ceea ce se va întâmpla şi mâine, dar nu schimbă în niciun fel decizia", a adăugat prim-ministru.



El s-a referit, de asemenea, la o întrebare pe care i-a adresat-o un jurnalist, dacă un independent din sistem n-ar putea fi o soluţie pentru Ministerul Justiţiei.



"Mi-aţi dat o idee ieri într-una din întrebările pe care mi le-aţi pus. Chiar o consider o idee foarte bună. Dar hai să facem lucrurile (...) pas cu pas, în etape", a mai spus Sorin Grindeanu.

