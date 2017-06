Grindeanu despre un nou guvern: Voi avea întâlniri cu parlamentari PSD, m-am văzut cu multă lume

DIANA OROS

Premierul Sorin Grindeanu a declarat că urmează chiar joi seară să aibă întâlniri cu parlamentari ai PSD în vederea formării unui nou Guvern, după ce în aceste zile s-a întâlnit cu "foarte multă lume".



"Anunţ public că în perioada următoare voi avea întâlniri cu parlamentari PSD, începând din această seară, care m-au rugat să mă văd cu ei. Există în interiorul partidului, dincolo de acea masă decidentă din CEx, o mare îngrijorare, pentru că se fac presiuni enorm de mari asupra lor să voteze căderea propriului guvern. Şi am acelaşi mesaj şi pentru colegii mei din CEx, ştiu că există mulţi oameni oneşti şi de bună-credinţă în Comitetul Executiv Naţional, cu unii dintre ei sunt prieten de ani de zile şi-i apreciez pentru munca pe care au depus-o în partid. (...) M-am întâlnit cu foarte multă lume astăzi, mă întâlnesc şi în seara aceasta, mă voi întâlni şi în zilele următoare. Eu am făcut apel la miniştri să-şi continue treaba. Conform legii, trebuie să facă acest lucru. Fiecare decizie pe care o voi lua o să v-o transmit cât se poate de transparent, deschis şi nimic, absolut nimic n-o să fac prin jocuri politicianiste, pe la spate", a declarat Sorin Grindeanu la Palatul Victoria, fiind întrebat într-o conferinţă de presă dacă a avut în cursul zilei de joi discuţii cu mai multe persoane, inclusiv membri din PSD, pentru formarea unui nou guvern.



Despre varianta ca printre persoanele cu care s-a văzut să se numere şi "tehnocraţi din vechea guvernare Ponta", Grindeanu a spus că el este PSD-ist şi aşa va rămâne.



"Eu sunt PSD-ist, nu sunt tehnocrat şi aşa rămân, indiferent câte excluderi îmi poate face sau îmi va face domnul Liviu Dragnea, fost PDL-ist şi care a ajuns să conducă cel mai important partid din România în acest moment, din păcate. Nu vreau să ajungem în acea situaţie. Eu vreau să privim lucrurile procedural, constituţional şi vă spuneam că nu-mi doresc să ajungem în situaţii care să ducă la instabilitate în continuare. Acest termen, până luni, mă va clarifica şi din discuţiile pe care le voi avea începând din această seară, şi vă aminteam acest lucru mai devreme, dar eu sper altceva. Varianta pe care mi-o doresc acum este ca Liviu Dragnea să-şi asume acest eşec şi să-şi dea demisia. În secunda doi voi face acelaşi lucru. Cred că asta este rezolvarea corectă. Şi să convoace congresul PSD", a afirmat premierul.

Sursa: www.agerpres.ro