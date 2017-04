Grindeanu, la întâlnirea cu investitorii români: Discuţia despre schimbarea metodei de impozitare nu ne-a făcut bine

Discuţia despre iniţiativa privind schimbarea metodei de impozitare 'nu ne-a făcut bine', a declarat joi premierul Sorin Grindeanu la întâlnirea cu marii investitori români şi a apreciat că este conştient de faptul că 'niciun om de afaceri nu poate să-şi facă un plan coerent în lipsa unui cadru fiscal stabil şi predictibil".

"Sunt conştient de faptul că niciun om de afaceri nu poate să-şi facă un plan coerent în lipsa unui cadru fiscal stabil şi predictibil. Am tot scăzut taxe, am tot scăzut impozite, dar cred că mulţi dintre dumneavoastră cred că sunteţi bulversaţi de tot felul de proiecte apărute în spaţiul public. Nu vreau să mă ascund după deget şi spun direct că toată discuţia despre iniţiativa privind schimbarea metodei de impozitare, această discuţie nu ne-a făcut bine", le-a spus premierul investitorilor, la Palatul Victoria.

Şeful Executivului a spus că a făcut demersuri ca iniţiativele de acest gen să fie discutate în primul rând "în interior".

"Am luat deja măsuri ca astfel de iniţiative să fie mai bine discutate şi evaluate în interior, înainte de a se ieşi cu ele în spaţiul public. De asemenea, îmi doresc să aşezăm pe baze noi relaţia dintre instituţiile statului, ca să fiu mai exact, instituţiile de control şi mediul de afaceri", a adăugat Grindeanu.

Premierul a afirmat că legea prevenţiei, pe care o consideră 'extrem de importantă', este în dezbatere.

"Interesul nostru nu este să închidem firme, ci ca aceste firme să funcţioneze corect astfel încât să poată contribui la PIB-ul României", a punctat şeful Guvernului.

Sursa: www.agerpres.ro