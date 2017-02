Grindeanu: Nu sunt certat nici cu Dragnea, nici cu Tăriceanu; m-am întâlnit cu ei

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marţi că nu este certat nici cu liderul PSD, Liviu Dragnea, nici cu copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, precizând că s-a întâlnit cu aceştia în cursul zilei.



"Azi m-am întâlnit cu domnul Dragnea. M-am întâlnit şi cu domnul Tăriceanu", a afirmat Grindeanu la Antena 3.



Întrebat dacă este certat cu vreunul dintre cei doi, premierul a răspuns că nu.



De asemenea, întrebat dacă vrea să-i ia locul lui Liviu Dragnea în conducerea PSD, Grindeanu a afirmat că deocamdată are "foarte multă muncă de făcut la Guvern".



"Eu, deocamdată, am foarte multă muncă de făcut la Guvern, am de implementat împreună cu echipa şi cu ajutorul coaliţiei un program de guvernare extrem de ambiţios (...) şi în primul rând asta e preocuparea pe care o am", a adăugat prim-ministrul. AGERPRES