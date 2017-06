Grindeanu: O remaniere făcută la televizor nu face decât să pună inutil presiune pe miniştri

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, că remanierile guvernamentale făcute "la televizor", pun "presiune inutilă" pe membrii Executivului şi a apreciat drept "înţelept" apelul lui Liviu Dragnea privind încetarea discuţiilor pe acest subiect întrucât ele "începeau să facă rău Guvernului şi PSD".



"O remaniere făcută la televizor nu face decât să pună o presiune inutilă pe toţi miniştrii şi, mergând în jos, pe secretarii de stat, care sunt puşi într-o situaţie de incertitudine şi care nu mai sunt la fel de bine ascultaţi şi nu pot să aplice măsurile. Oricine şi-ar dori să se alăture echipei are o incertitudine", a declarat Sorin Grindeanu, la România TV.



Premierul a precizat că are propria sa analiză şi s-a arătat mulţumit de efectele măsurilor luate de Guvern, care, susţine acesta, au făcut din România ţara cu cea mai mare creştere economică din Europa. Grindeanu a amintit că s-au creat peste 100.000 de locuri de muncă şi valoarea exporturilor a atins nivelul record de 5,7 miliarde de euro, în urma politicilor implementate. El a vorbit, totodată, despre eliminarea celor 102 de taxe, creşterea salariului minim pe economie şi debirocratizarea pe care Guvernul a început să o facă.



"Măsurile adoptate iată că îşi văd efectele, iar acest lucru este meritul unei echipe. Suntem pe direcţia corectă, pe care ne-o dorim cu toţii. Nu intru să dau replici. Mă bucur că domnul Dragnea a cerut ca astfel de discuţii să înceteze, este un gest înţelept, pentru că discuţiile constante despre remaniere începeau să facă rău şi Guvernului şi partidului din care facem parte", a declarat premierul Grindeanu.



Primul ministru a vorbit despre o declaraţie recentă a ministrului Muncii Lia-Olguţa Vasilescu, care a anunţat că are la partid o demisie în alb, spunând că acest lucru este o dovadă de responsabilitate.



Grindeanu a admis, totodată, că "Guvernul nu este unul perfect" şi "oricând este loc de mai bine' în actul de guvernare. www.agerpres.ro