Grindeanu: "Trebuie să revizuim complet politica de preţuri în cazul medicamentelor"

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marţi că trebuie revizuită complet politica de preţuri în cazul medicamentelor.



"Trebuie să revizuim complet politica de preţuri pentru a ne asigura că nu risipim banul public, dar trebuie să ne asigurăm că medicamentele nu dispar de pe piaţă. Pentru că nu putem face economii pe care să le plătim cu sănătatea românilor. Ştiu că trebuie să investim mai mult pentru medicamente, dar înainte de a face acest lucru trebuie să ne asigurăm că banii pe care-i avem acum sunt cheltuiţi eficient. Nu e vorba doar de finanţare şi de asigurarea acesteia, trebuie să asigurăm şi un cadru în care producătorii de medicamente se bucură de aceleaşi condiţii concurenţiale. Trebuie să oferim aceleaşi condiţii, fie că e vorba de producători de medicamente inovative, fie de medicamente generice, fie că sunt producători români, fie că sunt producători străini", a susţinut Grindeanu, în cadrul International Health Forum.



El a precizat însă că trebuie să se ţină cont şi de contribuţia economică şi socială a fiecăruia dintre producătorii de medicamente şi de interesul suprem al cetăţeanului. Referindu-se la taxa clawback, premierul a spus că ''povara acestor contribuţii financiare trebuie împărţită în mod echitabil în industrie''.



"Ştiu de povara taxei clawback asupra producătorilor de medicamente generice. V-am înţeles mesajul şi sunt total de acord că povara acestor contribuţii financiare trebuie împărţită în mod echitabil în industrie, spre folosul pacientului şi al economiei deopotrivă, aşa cum a subliniat şi Consiliul Concurenţei, care a recomandat public încurajarea consumului de medicamente generice. Vom învăţa din experienţa ţărilor europene cu istorie în acest domeniu. Iar dacă soluţia este introducerea unui calcul diferenţiat al taxei clawback nu vom ezita să o aprobăm de urgenţă. Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Economiei şi cel al Finanţelor, caută deja o soluţie, pe care sper să o găsim împreună", a precizat prim-ministrul.



Potrivit acestuia, orice român trebuie să aibă la dispoziţie medicamentele necesare atunci când are nevoie de ele.



"Degeaba ne plângem de fondurile publice alocate consumului de medicamente atât timp cât nu avem un sistem care să ne asigure că le folosim eficient pe cele pe care le avem. Repet, trebuie să ne asigurăm că orice român are la dispoziţie medicamentele necesare atunci când are nevoie de ele. Fie că e vorba de prevenţie, de vaccinuri, fie că e vorba de medicamente oncologice sau de medicamentele pentru bolnavi cronici, ştim care sunt marile probleme: o politică de preţuri mereu în schimbare, gândită mai mereu exclusiv de contabili, un sistem de achiziţii bulversat de fosta guvernare şi gândit pe termen scurt, o taxă clawback aplicată inechitabil. Vă invităm să lucrăm împreună pentru a rezolva aceste probleme", a mai afirmat Grindeanu.