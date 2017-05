Grindeanu: Unii şi-ar dori un cutremur la Palatul Victoria; îi asigur că lor le fuge pământul de sub picioare

Guvernul este "extrem de stabil" şi are susţinerea PSD, afirmă premierul Sorin Grindeanu într-un interviu acordat AGERPRES, adăugând că ''unii şi-ar dori un cutremur la Palatul Victoria''.



"Eu ştiu că unii şi-ar dori un cutremur la Palatul Victoria, dar eu îi asigur că doar lor le fuge pământul de sub picioare. Guvernul pe care-l conduc e extrem de stabil, are susţinerea PSD, are susţinerea coaliţiei, aşa cum ştiţi, şi ne vedem mai departe de lucrurile pe care le avem de făcut pentru români", a declarat Grindeanu.



Şeful Executivului a susţinut că se vorbeşte "mult prea repede de remanieri", în ciuda faptului că Guvernul are o largă susţinere în Parlament, iar România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE.



"România are cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. Să ştiţi că de aici plec în evaluarea pe care o fac. (...) Monitorizez constant activitatea miniştrilor care fac parte din cabinet. Cred că totuşi vorbim mult prea repede de remanieri şi eu n-am văzut pe cineva care să spună - pe mine, ca prim-ministru, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, preşedintele ALDE, domnul Călin Popescu Tăriceanu - ceva legat de remanieri. A apărut aşa, dintr-odată, ca şi discuţie publică. Conduc un Guvern care are o susţinere largă în Parlament. Avem datele oficiale furnizate de către INS, sunt lucruri bune. Şi, dacă îmi permiteţi, o comparaţie cu fotbalul, nu ştiu dacă cineva face schimbări în minutul 15, când conduci cu 3-0. Cam aşa suntem în momentul ăsta", a mai spus Grindeanu.

