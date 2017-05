Guvernul a aprobat constituirea unei comisii care va inventaria şi preda documentele din arhiva SIPA

Dan Marinescu/Intact Images Imagine cu caracter ilustrativ Imagine cu caracter ilustrativ

Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre privind constituirea unei comisii care va inventaria şi preda documentele din arhiva SIPA către instituţiile care au competenţe în domeniu, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu.



"Astăzi, Guvernul a aprobat printr-o hotărâre constituirea unei comisii care va inventaria şi preda documentele din arhicunoscuta arhivă SIPA. Documentele (...), după inventarierea şi eventuala modificare a gradului de clasificare a lor, vor fi predate către instituţiile care au competenţe în domeniu", a spus Alina Petrescu.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, proiectul de hotărâre s-a aflat în consultare publică timp de aproape un an.



"Hotărârea privind desecretizarea arhivei se află pe site-ul Ministerului Justiţiei încă de anul trecut, mai exact din 25.07.2016. Este şi acum acest proiect postat pe site, deci condiţia de consultare publică nu doar că este îndeplinită, dar proiectul este în consultare publică, dacă mai stăm puţin, de un an", a arătat Alina Petrescu.



Conform acesteia, comisia care va inventaria şi preda documentele din arhiva SIPA va fi formată din cinci membri, doi numiţi prin ordin al ministrului Justiţiei, din cadrul ministerului, doi propuşi de Secretariatul General al Guvernului şi unul din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.



Întrebată de ce acest proiect de hotărâre s-a aflat pe ordinea suplimentară a şedinţei de miercuri a Guvernului şi nu pe agenda de zi anunţată de Executiv, Alina Petrescu a răspuns: "Este decizia domnului ministru al Justiţiei. (...) A avut toate avizele în momentul în care domnul ministru a venit la şedinţă. În momentul în care domnul ministru a venit la şedinţă, ordinea de zi era deja conturată, în consecinţă acest proiect a intrat pe ordinea suplimentară".



Totodată, chestionată dacă acest proiect de HG a fost elaborat de fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună, purtătorul de cuvânt al Executivului a precizat că "au fost operate şi o serie de modificări pe acest proiect".



La începutul şedinţei de Guvern de miercuri, premierul Sorin Grindeanu a anunţat că hotărârea de Guvern privind desecretizarea arhivei SIPA se află pe ordinea de zi suplimentară. "E un lucru despre care s-a tot vorbit, s-a discutat, astăzi adoptăm hotărârea de Guvern", a declarat Grindeanu.



La rândul său, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că în arhiva SIPA sunt multe categorii de informaţii, care vor fi tratate "în mod adecvat".



"Arhiva SIPA a revenit periodic în dezbaterea publică. (...) Noi propunem prin hotărârea de Guvern desecretizarea arhivei SIPA, precum şi a celor două rapoarte întocmite de către comisiile care au lucrat în arhivă în 2008, rapoarte care au fost secretizate. Unul dintre ele are şi o anexă. (...) În arhivă, probabil, că sunt multe informaţii, multe categorii de informaţii. Le vom trata în mod adecvat: informaţiile cu privire la viaţa privată, informaţiile având caracterul de secret de serviciu, cele privind activitatea funcţionarilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cele privind secretele de serviciu, cele privind posibile infracţiuni, mă rog, conţinute în respectivele înscrisuri", a spus Tudorel Toader, la începutul şedinţei de Guvern.



Potrivit ministrului Justiţiei, într-o perioadă de trei ani, o comisie urmează să definitiveze inventarul acestor informaţii.



"După procedurile legale, dând vocaţie fiecărui tip de document, de înscris, de secret, într-o perioadă de trei ani de zile, comisia constituită dintr-un număr de cinci membri urmează să definitiveze inventarul, comunicarea informaţiilor, inclusiv către Ministerul Public, inclusiv către media, către orice persoană, entitate fizică, juridică interesată, dar, repet, respectând regimul fiecărei categorii de informaţii", a afirmat Toader, precizând că proiectul de HG are "toate avizele". AGERPRES