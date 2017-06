Guvernul Tudose, botezat în Parlament și miruit la Cotroceni 

DIANA OROS

Guvernul condus de premierul Mihai Tudose a primit ieri votul de încredere al Parlamentului. A fost învestit în funcţie cu 275 de voturi „pentru”, ceea ce înseamnă un plus de 34 de voturi faţă de cele 241 care au dus la debarcarea lui Sorin Grindeanu prin moţiune de cenzură. Împotriva învestirii Cabinetului au votat 102 parlamentari. Noul Guvern a depus jurământul aseară la Palatul Cotroceni.

Opt parlamentari PSD, printre care Victor Ponta şi Liviu Pleşoianu, nu au fost prezenţi la învestirea Guvernului Tudose. „Eu cred că acest program de guvernare îi va da lovitura de graţie şi va duce la prăbuşirea politică a lui Liviu Dragnea - întrebarea este dacă PSD reuşeşte să se salveze sau se va prăbuşi împreună cu «Şeful»?”, a scris Ponta pe Facebook. Deputatul minorităţilor Ovidiu Gant (FDGR) nu a votat nici el noul cabinet.

Ungerea Guvernului Tudose a început cu scandal în plenul reunit. Liberalii au fluturat pancarte cu mesajul „Guvernul Dragnea doi cu taxe noi”, iar Raluca Turcan (PNL) a cerut suspendarea şedinţei până la audierea vicepremierului Mihai Ciolacu în comisiile de specialitate. Ciolacu a fost singurul membru al cabinetului care nu a trecut ieri prin audieri. Solicitarea PNL a fost respinsă însă după ce C.P. Tăriceanu a explicat că Ciolacu este vicepremier fără portofoliu, iar din acest motiv nu există o comisie care să-l audieze. A urmat discursul premierului desemnat Mihai Tudose în faţa celor 329 de senatori şi deputaţi prezenţi la şedinţă. Tudose s-a autocaracterizat drept „un om tehnic, al cifrelor” şi a spus că România se află într-un moment economic bun, însă ceea ce îi lipseşte este „o creştere viguroasă a investiţiilor şi a veniturilor la buget”. A trecut apoi la ameninţări adresate propriilor miniştri, promiţând „un guvern nerelaxat, în stare de alertă, de concentrare şi efort permanent”. „Cine vrea normalitate să îşi ia un loc de muncă cu program fix. În acest Guvern se va munci nonstop”, a spus Tudose. Printre promisiuni legate de operaţionalizarea Fondului Suveran de Investiţii, creşterea eficienţei ANAF şi a încasărilor bugetare, Tudose a ţinut să precizeze că „Justiţia va fi un domeniu important al guvernării”, iar „cei care împart dreptatea trebuie să fie independenţi”. Premierul s-a pus apoi la dispozţia PSD-ALDE, spunând că partidele din coaliţie „au dreptul de a controla săptămânal, lunar sau de câte ori consideră necesar ritmul de implementare a programului de guvernare”. După încheierea discursului, Tudose a dat citire listei noului cabinet, numele fiecărui ministru fiind aplaudat la scenă deschisă.

PSD, între adevăr și minciună

După speech-ul lui Tudose, a venit rândul lui Liviu Dragnea să vorbească de la tribuna Parla-mentului. Liderul PSD a admis că reprezintă o premieră în politica românească ca majori-tatea parlamentară să îşi trân-tească propriul guvern, însă a apreciat „cu toată convingerea” că acesta a fost „un lucru bun”. „Schimbarea Guvernului a fost comentată ca o anomalie. Ce era de preferat? Să spun că totul merge bine? Să ascundem sub preş gunoiul sau să facem nece-sara curăţenie? Pe cine preferaţi: cei ce vă mint frumos sau cei care spun adevărul aşa cum e el?”, s-a întrebat retoric şeful PSD. Dragnea a mai spus că în urma moţiunii de cenzură Parlamentul este mai puternic, iar de la preluarea puterii de către PSD s-a redus „considerabil” numărul ordonanţelor de urgenţă, fiind organizate „dezbateri parlamentare reale”. Liderul coaliţiei i-a transmis lui Tudose că „va urmări cu mai multă atenţie” respectarea termenelor din programul de guver-nare şi a atras atenţia că Guvernul trebuie să facă o prioritate din înfiinţarea Fondului Suveran de Investiţii şi creşterea absorbţiei de fonduri europene. „Domnul Mihai Tudose e un manager pe care îl consider bun. Am credinţa că va fi un manager bun, rămâne însă să demonstreze prin felul în care va gestiona actul de guvernare”, a completat şeful de facto al Guvernului.

#Noapteacahoţii, preluat de PNL

Liberalii l-au trimis să înfie-reze Guvernul PSD pe deputatul Ben Oni Ardelean. Acesta le-a reproşat socialiştilor că au schimbat programul de guver-nare „noaptea, ca hoţii”, iar „îndeplinirea planului cincinal nu a dispărut din obsesiile PSD”. „Zilele trecute am văzut feţe îngrozite ale parlamentarilor PSD care erau obligaţi să-şi arate votul, sunt scene demne de dictatura nord-coreeană”, a atacat liberalul. Acesta a mai spus că Dragnea conduce PSD „prin frică şi teroare”, motiv pentru care a generat „cele mai mari proteste de după 1989 şi o moţiune împotriva propriului guvern”. „Aţi promovat premier pe repetentul clasei care a luat fix nota zero la evaluare”, a mai acuzat senatorul PNL. Din partea ALDE a vorbit deputatul Varujan Vosganian. Acesta şi-a avertizat aliaţii că „orice modificare a cotei unice în sensul creşterii impozitării nu va găsi în ALDE un partener”. Vosganian a avertizat că Executivul va fi „monitorizat sever” şi i-a cerut premierului să modifice Codurile penale, să pună prag la abuzul în serviciu, să adopte legea lobby-ului şi statutul funcţionarului public.

Ironia USR: „Contaţi pe noi!”

Deputatul Cristian Seidler i-a spus ironic lui Mihai Tudose că poate conta pe USR „pentru că dacă veţi avea iniţiative similare cu OUG 13 vom fi aici şi în Piaţa Universităţi”. „Zero realizări. Asta e tot ce are mai bun PSD-ALDE în momentul de faţă? Domnule Tudose, alături de PSD-ALDE v-aţi pierdut legitimitatea de a conduce România”, a conchis deputatul USR. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunţat în plen că parlamentarii Uniunii vor vota învestirea Cabinetului Tudose, însă „acest vot nu este un cec în alb”pentru că maghiarii nu susţin impozitul pe cifra de afaceri şi cel pe venitul global. După ce au contribuit decisiv la debarcarea lui Grindeanu, parla-mentarii minorităţilor naţionale au transmis prin liderul de grup, Varujan Pambuccian, că „fiecare membru va vota aşa cum doreşte”.