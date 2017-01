În programul de guvernare al PSD nu există cuvântul corupţie

Dragos Stoica/Intact Images

Capitolul Justitie din programul de guvernare al PSD anunta schimbari masive in legislatia penala, modificarea legii raspunderii ministeriale precum si a raspunderii celor din administratia publica. PSD anunta “masuri imediate” de natura legislativa si administrativa pentru a crea conditii mai bune in penitenciare. La Ministerul Justitiei ar urma sa fie infiintat un compartiment, avand printre obiective “evaluarea legislatiei Romaniei si reasezarea ei pe alte baze”. De notat ca programul nu contine nici o referire la continuarea luptei anticoruptie, cuvantul coruptie nu exista in tot capitolul in schimb PSD pune accent pe prevenirea "exceselor si abuzurilor" si pe respectarea "drepturilor fundamentale". Este primul program de guvernare din ultimii ani care nu contine nici o referire la coruptie, scrie hotnews.ro.

Tot pe linia modificarilor masive de legislatie se anunta si reinfiintarea Institutului Roman de Criminologie, institutie independenta, “pentru ca impreuna cu Ministerul Justitiei, Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, Parlamentul Romaniei, reprezentantii sistemului judiciar si facultatile de drept, sa contribuie la elaborarea principalelor elemente de politica penala ale statului roman.”

PSD isi mai propunere realizarea Cartierului pentru Justitie – Justice District din Bucuresti pentru a solutiona problema lipsei spatiilor necesare instantelor si parchetelor din Capitala, in cadrul unui proiect de reabilitare urbana derulat in parteneriat cu Primaria Capitalei si ministerul Culturii. La finalul capitolului Justitie din programul de Guvernare, PSD anunta ca isi propune ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in mandatul actualei Comisii Europene.