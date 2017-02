Iohannis: Avocatul Poporului are şi instrumentele şi oportunitatea de a ataca OUG privind Codurile penale

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că Avocatul Poporului are, în opinia sa, şi instrumentele şi oportunitatea de a ataca OUG privind Codurile penale.



"Am decis să fac o vizită Avocatului Poporului având în vedere că este, aşa cum spune denumirea, Avocatul Poporului, iar poporul este foarte supărat pe această situaţie. După părerea mea, Avocatul Poporului are şi instrumentele şi oportunitatea de a ataca această Ordonanţă de Urgenţă care modifica aseară Codul penal şi Codul de procedură penală. Pentru a vedea ce se poate face am venit personal ca să discut cu Avocatul Poporului, domnul Ciorbea", a spus Iohannis, înainte de întâlnirea cu Avocatul Poporului.



Preşedintele Iohannis a fost întâmpinat de Avocatul Poporului, Victor Ciorbea.



Şeful statului a participat miercuri şi la şedinţa CSM.

