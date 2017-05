Iohannis despre arhiva SIPA: E interesant cum astfel de ciorbe reîncălzite apar în spaţiul public

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, referindu-se la arhiva SIPA, că este interesant cum "astfel de ciorbe reîncălzite" apar în spaţiul public "la anumite momente politice".



"E interesant cum apar astfel de ciorbe reîncălzite în spaţiul public la anumite momente politice şi cum, dintr-o dată, unii devin amnezici, alţii tăcuţi, alţii vorbăreţi", a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.



El a precizat că astfel de subiecte nu trebuie să rămână mult în spaţiul public.



Preşedintele Iohannis a spus că aşteaptă "transparenţă" de la ministrul Justiţiei pe această temă.



"Am urmărit că în spaţiul public tema SIPA a redevenit foarte prezentă. Cred că aici avem de a face cu o chestiune care la vremea respectivă nu a fost tratată cu suficientă atenţie şi, cu certitudine, nu cu suficientă transparenţă. Această arhivă SIPA a ajuns, prin lipsa de informaţii în spaţiul public, aşa, un fel de mare secret naţional, ceea ce nu cred că este şi cred că Ministerul Justiţiei, ministrul Justiţiei trebuie să facă tot ce pot, dar transparent şi tranşant, ca să clarifice această chestiune. Dacă se poate sau nu desecretiza este prima chestiune care trebuie lămurită. Trebuie lămurit, Ministerul Justiţiei trebuie să lămurească ce conţine această arhivă, dacă într-adevăr au fost scurgeri, n-au fost scurgeri şi aşa mai departe. (...) Nu cred că aceasta este o temă care trebuie să rămână mult în spaţiul public şi aştept de la domnul ministru al Justiţiei ca în mod transparent şi tranşant să clarifice această discuţie", a afirmat şeful statului.



El a indicat că a solicitat colegilor tehnicieni din CSAT un punct de vedere pentru a vedea dacă acest for are ce discuta în această chestiune.



"CSAT-ul, la noi în ţară, este folosit aşa pe post de panaceu universal, ceea ce nu este. CSAT are un domeniu de care se ocupă, care este securitatea naţională. Nu pot să vă spun aşa, pe nepusă masă, dacă s-a trimis un raport, dar se poate verifica această chestiune. Oricum, a fost şi este un serviciu cu aceste atribuţii la Ministerul Justiţiei. De aceea, am spus că de acolo trebuie să vină clarificările. Să nu se aştepte cineva că în CSAT ne adunăm cu toţii şi dezbatem filă cu filă. Ministerul Justiţiei trebuie să vină cu o clarificare şi dacă Ministerul Justiţiei consideră că trebuie să primească un aviz sau o opinie CSAT, atunci se va adresa CSAT-ului. Nu are rost să discutăm ce a fost acum şapte ani sau zece ani sau când s-a desfiinţat SIPA şi vara s-a înfiinţat sub altă denumire", a adăugat Iohannis.



El a precizat că nu a avut o discuţie cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.



"Aştept să se ţină de ceea ce a spus în spaţiul public", a conchis şeful statului. AGERPRES