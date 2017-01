Iohannis despre presupusele înregistrări ale lui Băsescu

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că dacă fostul şef de stat Traian Băsescu are înregistrări ar trebui să le prezinte procurorilor.



Şeful statului a fost întrebat cu privire la filmul în care fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că are înregistrări cu şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, adjunctul şefului SRI, Florian Coldea, şi judecătoarea Camelia Bogdan.



"A văzut cineva sau a auzit cineva aceste înregistrări? (...) Foarte bine, dacă are aceste înregistrări să le pună la dispoziţia procurorilor", a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni. AGERPRES