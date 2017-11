Iohannis despre raportul MCV: Este un serios semnal de alarmă de care coaliţia de guvernare trebuie să ţină cont

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare în domeniul justiţiei şi luptei împotriva corupţiei (MCV) reprezintă un serios semnal de alarmă de care coaliţia de guvernare trebuie să ţină cont, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.



"Dacă acţiunile Guvernului şi Parlamentului României cu privire la procesul de modificare a legilor Justiţiei vor continua în aceeaşi direcţie ca şi până acum, România va face paşi înapoi în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei", arată şeful statului.



Administraţia Prezidenţială arată că preşedintele Klaus Iohannis împărtăşeşte opinia Comisiei Europene conform căreia procesul de modificare a acestei legislaţii trebuie să fie unul cât mai transparent şi cu luarea în considerare a poziţiei tuturor actorilor din sistemul judiciar.



El subliniază că, de la raportul din luna ianuarie 2017, care a consemnat progresele semnificative înregistrate pe parcursul anului 2016, în cel publicat miercuri, Comisia Europeană arată că doar una dintre cele 12 recomandări este implementată satisfăcător şi doar la alte trei recomandări s-au înregistrat progrese reale. Şeful statului indică faptul că în raport Comisia Europeană atenţionează că impulsul pentru reforma sistemului judiciar a fost în general pierdut pe parcursul anului 2017 şi a încetinit procesul de îndeplinire a recomandărilor, existând riscul repunerii în discuţie a unor subiecte pe care raportul din luna ianuarie 2017 le-a considerat ca fiind implementate.



"În cei zece ani care au trecut de la aderarea României la Uniunea Europeană, ţara noastră a făcut progrese importante în domeniul justiţiei, progrese la care ultimele rapoarte MCV au făcut constant referire. În acelaşi timp, finalizarea monitorizării României prin acest mecanism depinde în mod direct de caracterul sustenabil şi ireversibil al acestor reforme", precizează preşedintele Iohannis.



Şeful statului atrage atenţia că "întregul efort făcut de România pentru întărirea reformelor în domeniul justiţiei şi combaterea corupţiei poate fi periclitat de acţiunile unor oameni politici care refuză să accepte că datoria lor este să lucreze în slujba cetăţenilor şi nu a unor interese partizane sau de grup".



"Afectarea independenţei sistemului judiciar şi, în general, orice presiune sau încercare de a controla politic justiţia, nu fac altceva decât să întoarcă România spre trecut", arată el.



Preşedintele Klaus Iohannis reiterează faptul că va uza de toate atribuţiile sale constituţionale pentru a asigura independenţa justiţiei şi un stat de drept funcţional, subliniind că aceasta este viziunea unei Românii europene puternice, susţinută prin vot de milioane de cetăţeni.



Comisia Europeană a publicat miercuri cel mai recent raport al său referitor la etapele parcurse de România pentru a-şi îndeplini angajamentele privind reforma judiciară şi combaterea corupţiei, în contextul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) instituit în 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat de presă al executivului comunitar.



Raportul publicat miercuri se referă la perioada care a trecut din ianuarie 2017 şi analizează în mod concret progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a celor 12 recomandări formulate de Comisia Europeană în raportul său din ianuarie acest an din cadrul MCV.



'Am constatat progrese în unele domenii, dar mai sunt încă multe de făcut. România a pus în aplicare unele dintre recomandările noastre, dar în privinţa altora nu a realizat până acum progrese suficiente. Mă bazez pe guvernul României să continue reformele necesare şi să evite regresul, astfel încât să putem colabora în vederea atingerii obiectivului de finalizare a MCV în cadrul actualului mandat al Comisiei', a declarat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.



Potrivit raportului publicat miercuri, s-au realizat progrese în privinţa unora dintre aceste recomandări - este vorba, în special, despre recomandarea de a institui un sistem pentru verificarea conflictelor de interese din domeniul achiziţiilor publice (PREVENT), care a fost pusă în aplicare în mod satisfăcător.



Comisia Europeană a constatat, de asemenea, că s-au înregistrat progrese şi în privinţa altor recomandări, sub rezerva aplicării lor în practică. În acelaşi timp, executivul UE a notat că ritmul global al reformelor a stagnat în cursul anului 2017, ceea ce a dus la încetinirea punerii în aplicare a recomandărilor restante, cu riscul redeschiderii unor chestiuni care, în raportul din ianuarie 2017, au fost considerate închise.



Provocările la adresa independenţei sistemului judiciar reprezintă o serioasă sursă de îngrijorare, se mai arată în comunicat.



''Comisia nu poate încă să concluzioneze că obiectivele de referinţă ale MCV sunt, în acest moment, îndeplinite în mod satisfăcător, deşi datorită progreselor înregistrate unele obiective se apropie de acest stadiu. Comisia rămâne de părere că, printr-o cooperare loială între instituţiile statului, printr-o orientare politică ferm ancorată în realizările trecutului şi prin respectarea independenţei sistemului judiciar, România va putea, în viitorul apropiat, să pună în aplicare recomandările restante şi, prin urmare, să îndeplinească în mod satisfăcător obiectivele de referinţă ale MCV. Către sfârşitul anului 2018, Comisia va evalua din nou progresele realizate'', adaugă comunicatul CE. AGERPRES