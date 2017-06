Iohannis despre relocarea Agenţiei Europene pentru Medicamente: Nu am avut impresia că la Guvern s-au mişcat rapid

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, că nu a avut impresia că cei de la Guvern s-au mişcat foarte rapid privind Agenţia Europeană pentru Medicamente.



Întrebat ce şanse are România să găzduiască Agenţia Europeană pentru Medicamente, şeful statului a precizat că aceleaşi şanse pe care le-a avut şi înainte de reuniunea Consiliului European.



"Aceleaşi şanse pe care le-a avut şi înainte. Nu am avut impresia că la Guvern s-au mişcat foarte rapid, însă discuţia pe care am avut-o în Consiliu a fost una foarte tehnică. Nu s-a discutat propriu-zis despre unde va merge o agenţie sau alta. Comisia a făcut propuneri privind criteriile care trebuie luate în considerare", a afirmat Iohannis la finalul reuniunii Consiliului European.



Potrivit şefului statului, aceste criterii sunt aceleaşi cu cele folosite atunci când se înfiinţează o agenţie nouă.



"În esenţă, aceste criterii sunt aceleaşi pe care le folosim şi când se înfiinţează o agenţie nouă, sunt criterii tehnice, de logistică, transport, integrarea în domeniul forţei de muncă şi aşa mai departe, deci ceva nesenzaţional", a mai afirmat Iohannis.

