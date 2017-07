Iohannis: Niciun program de guvernare nu are dreptul să contravină cerinţelor esenţiale de care economia are nevoie

Indiferent cât de ambiţios ar fi, niciun program de guvernare nu are dreptul să contravină cerinţelor esenţiale de stabilitate şi predictibilitate de care economia are nevoie, a declarat preşedintele Klaus Iohannis într-un mesaj transmis cu prilejul lansării versiunii în limba română a "Cartei Albe a IMM-urilor din România".



Evenimentul a fost organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România iar mesajul şefului statului a fost prezentat de către Cosmin Marinescu, consilier prezidenţial în Departamentul Politici Economice şi Sociale, arată Administraţia Prezidenţială într-un comunicat transmis AGERPRES.



"Îmi face plăcere să transmit felicitări reprezentanţilor întreprinderilor mici şi mijlocii, în acest context special al aniversării unui sfert de secol de activitate a Consiliului IMM-urilor din România. În toată această perioadă, economia noastră a progresat împreună cu şi prin intermediul întreprinderilor mici şi mijlocii", a spus Iohannis.



Şeful statului a apreciat că, de-a lungul timpului, "Carta Albă a IMM-urilor din România" a reuşit "să reflecte cele mai evidente tendinţe şi preocupări ale oamenilor de afaceri şi să propună strategii de susţinere şi dezvoltare pentru mediul de afaceri românesc".



El a amintit că, la iniţiativa Administraţiei Prezidenţiale şi ca etapă de consultare în cadrul Proiectului de ţară, a avut recent o largă dezbatere cu reprezentanţii mediului de afaceri din România, oameni de afaceri români şi investitori străini, companii mari şi întreprinderi mici şi mijlocii.



"În acest cadru, toţi reprezentanţii mediului de afaceri au arătat că stabilitatea şi predictibilitatea sunt cele mai importante exigenţe ale mediului economic, în special în contextul evoluţiilor politice recente", a mai spus Klaus Iohannis.



Mai departe, şeful statului a vorbit despre execuţia bugetară din prima jumătate a anului, dar şi despre recentele măsuri anunţate care ar afecta mediul de afaceri.



"De exemplu, în ciuda creşterii economice record de 5,7% pe primul trimestru şi a expansiunii considerabile a consumului, execuţia bugetară de pe primul semestru al anului 2017 consemnează serioase rămâneri în urmă în privinţa colectării veniturilor - care sunt cu aproape 6 miliarde lei sub nivelul programat, fapt ce a atras creşterea deficitului bugetar cu cca. 4,4 miliarde lei doar în luna iunie", a spus Klaus Iohannis.



El a subliniat că îngrijorarea din mediul de afaceri din România cu privire la măsurile recent anunţate are motiv.



"Consider că este pe deplin justificată îngrijorarea oamenilor de afaceri în privinţa implicaţiilor pe care unele măsuri recent anunţate le pot avea asupra economiei. Aşa cum am spus şi la momentul învestirii Guvernului, schimbarea programului de guvernare, mai ales în aspectele esenţiale ale acestuia - atât fiscale cât şi sociale - nu oferă deloc semnalul de încredere şi linişte pe care românii şi mediul investiţional îl aşteaptă", a punctat Iohannis.



El a adăugat că "acest tip de a face politică economică seamănă incertitudine şi îngrijorare, iar semnalele primite în această perioadă din partea mediului de afaceri mă determină să atrag atenţia Guvernului şi coaliţiei politice că o asemenea relaţie dintre stat şi mediul de afaceri poate pune în pericol locuri de muncă şi investiţii importante, de care România are mare nevoie".



Iohannis a amintit că dialogul dintre Executiv şi mediul de afaceri este "esenţial".



"Consider că este esenţial ca noul Guvern să se aşeze la masa dialogului cu mediul de afaceri, pentru că orice schimbări fiscale sau măsuri sociale, indiferent de amploarea şi importanţa lor, nu pot căpăta sens decât prin consultări şi dezbateri, prin evaluări riguroase în privinţa impactului economic, care să ofere garanţia că economia nu va avea de suferit", a declarat şeful statului.



El a definit sectorul IMM-urilor drept "coloana vertebrală a unei economii dinamice şi prospere". Deşi sectorul a evoluat, a subliniat Iohannis, "densitatea antreprenorială a economiei noastre ne plasează în continuare pe ultimele locuri din Uniunea Europeană, cu 2,2 IMM-uri la 100 de locuitori, în timp ce media europeană este dublă, de 4,5 IMM-uri la 100 de locuitori".



Şeful statului a apreciat că este momentul ca IMM-urile "să facă din accesarea fondurilor europene o prioritate".



"Este însă îngrijorător faptul că circa 80% dintre IMM-uri nici nu intenţionează să acceseze fondurile structurale, aşa cum arată şi evaluările dvs. Tocmai de aceea avem nevoie de reglementări stabile, acces facil şi transparent, precum şi de susţinere din partea organismelor care gestionează fonduri europene, în raport cu sugestiile şi preocupările mediului de afaceri", a spus el.



De asemenea, Klaus Iohannis a amintit creşterea dezvoltării şi utilizării de inovaţii ca fiind unul dintre instrumentele pentru recuperarea decalajelor faţă de ţările Uniunii Europene.