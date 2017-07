Iohannis: Nu cred că trebuie să se teamă cineva de noua ofertă de gaz lichefiat

DIANA OROS

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut, joi, că pentru securitatea energetică este necesar ca ţările să profite de toate ofertele de energie, inclusiv de gazul lichefiat american.



"După părerea mea, trebuie să fim foarte realişti şi să ne gândim în primul rând la economiile noastre. Dacă vrem să avem securitate energetică, trebuie să avem disponibilitate energetică, adică trebuie să profităm de toate ofertele de energie care sunt pe piaţă şi în acest fel să obţinem în final condiţii foarte bune pentru economiile noastre şi nu cred că trebuie să se teamă cineva de această nouă ofertă de gaz lichefiat. Dacă condiţiile de preţ, de livrare sunt bune şi se încadrează în normele noastre, atunci este o sursă în plus. Şi discuţia este mai veche în UE, aici, România nu neapărat, dar mare parte din UE depinde foarte mult de gazul rusesc. Or, dacă această dependenţă ar scădea printr-o altă ofertă, dacă este bună, atunci toată lumea are de câştigat. Cu cât mai multe oferte, cu atât este mai avantajat consumatorul", a spus Iohannis, întrebat dacă noua ofertă de gaz lichefiat american intră în contradicţie cu propunerile Germaniei privind Coridorul Nord Stream II.



El a afirmat că se discută şi despre un coridor de infrastructură Nord-Sud.



"Am discutat. Este, printre altele, un proiect care nu doar trebuie vehiculat teoretic, la un moment dat trebuie să fie şi realizat. În ziua de astăzi, dacă cineva, de exemplu, vrea să transporte marfă din România în Polonia şi avem tot mai multe legături economice, ne dăm imediat seama că nu este deloc uşor şi nu este vorba doar de coridor auto Nord-Sud care trebuie să lege Ţările baltice de sudul continentului, este vorba în acelaşi mod şi de legături pe cale ferată, de exemplu", a menţionat Iohannis.



Preşedintele Klaus Iohannis participă joi la Summitul "Iniţiativei celor Trei Mări" de la Varşovia, la care este prezent şi preşedintele SUA, Donald Trump, în calitate de invitat special.

Sursa: www.agerpres.ro