Jean-Claude Juncker: România şi cu mine avem aproape o poveste de dragoste

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi, în debutul unui dialog cu cetăţenii români despre viitorul Uniunii Europene, că personal are cu România "aproape o poveste de dragoste".



"Mă bucur foarte mult să mă aflu în România. Ultima oară când am venit aici era în 2003 şi voi pleca destul de curând. Mi-ar plăcea să stau mai multă vreme şi cred că mă întorc destul de curând, pentru că m-am săturat să vorbesc despre România fără să o fi văzut mai în detaliu. România şi cu mine avem aproape o poveste de dragoste. În 1997 eram preşedinte al Consiliului în momentul în care România a fost acceptată drept candidată. Apoi, deţineam preşedinţia luxemburgheză a Consiliului, în perioada de aderare şi sunt mândru să fi putut face ce am făcut pentru România şi pentru Europa. Într-un cuvânt, iubesc această ţară", a spus Juncker în cadrul unui eveniment găzduit de Muzeul Naţional de Artă. AGERPRES