Kelemen Hunor: Subiectul intrării la guvernare a UDMR a fost închis după alegeri

Foto: Karina Knapek

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, după întâlnirea cu preşedintele PSD Liviu Dragnea şi premierul desemnat Viorica Dăncilă, că subiectul intrării la guvernare a Uniunii a fost închis imediat după alegeri şi nu a fost deschis nici de către UDMR şi nici de PSD.



"Nu am discutat (despre intrarea la guvernare -n.r.) acest subiect a fost închis anul trecut, din punctul nostru de vedere, imediat după alegeri. Au majoritate, aritmetica este aritmetică şi acest subiect nu a fost deschis nici de PSD şi nici de noi, nici azi, nici ieri, sunt zvonuri", a afirmat liderul UDMR.



El a menţionat că UDMR are doi secretari de stat, la Educaţie şi la Departamentul pentru relaţii interetnice, şi doreşte să-i menţină.



"Sunt doi secretari de stat care au activat indiferent dacă UDMR era la guvernare sau în opoziţie, la Educaţie şi la DRI, şi noi nu am dori să facem o schimbare, pentru că nu sunt oameni politici, ci tehnocraţi. Este o tradiţie de 27- 28 de ani să avem un om la educaţie şi la DRI. Noi nu avem de gând să facem schimbări", a adăugat Kelemen Hunor.



UDMR va aştepta programul de guvernare şi lista cabinetului pentru a decide cum va vota la învestirea Guvernului Dăncilă, a mai spus Kelemen Hunor.



"Vom aştepta programul de guvernare, vom aştepta lista cabinetului, pentru că nu am discutat despre miniştri, este treaba lor când vor lua o decizie şi vor fi miniştri, dar important este că prima dată am avut ocazia de a vorbi cu doamna Dăncilă, premier desemnat, şi de a asculta ce are de gând să facă mai departe dacă va primi votul de învestitură. Decizia o vom lua luni 29 după audierile din comisiile de specialitate, la şedinţa grupurilor reunite. Nu înainte de 29, astăzi nu pot să spun cum vom vota, e mult prea devreme. eu am convocat o şedinţă a grupurilor reunite pentru luni la ora 12.00 sau imediat după audierile din comisii", a subliniat liderul UDMR.



Kelemen Hunor a mai spus că premierul desemnat Viorica Dăncilă a prezentat pe scurt programul de guvernare la întâlnire.



"Şi noi am ridicat câteva probleme extrem de importante, legate de învăţământ, infrastructură, dezvoltare regională. Am vorbit de autostrada Transilvania şi de necesitatea continuării lucrărilor la autostrada Transilvania, am discutat de relaţia româno-maghiară într-un an sensibil cum este anul Centenarului şi de necesitatea dialogului şi bineînţeles am ridicat problema descentralizării pentru că există o datorie a Guvernului", a mai spus Kelemen Hunor. AGERPRES