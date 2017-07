Klaus Iohannis îi îndeamnă pe PSD-isti să meargă acasă și să reflecteze asupra programului de guvernare

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că le recomandă celor de la PSD să se gândească bine la schimbările legislative pe care doresc să le facă, deoarece majoritatea parlamentară pe care coaliţia de guvernare o are îi permite să facă acest lucru, şi să evite, astfel, erorile politice.



Întrebat marţi, la Miercurea Ciuc, cum comentează felul în care Guvernul a adus în discuţie în ultima vreme anumite măsuri economice, după care a revenit asupra ideilor şi noţiunilor emise în spaţiul public, preşedintele Klaus Iohannis a spus că recomandă PSD să se gândească bine la ceea ce vrea să facă şi apoi să " vină în faţa naţiei să spună acest lucru".



"Dacă se introduc în discuţia publică, de către o coaliţie care are majoritate în Parlament, noţiuni noi care într-o zi sunt promovate, a doua zi retrase, acest lucru este o eroare politică gravă. Fiindcă această majoritate are capacitatea parlamentară să promoveze schimbarea legislaţiei şi economia, investitorii, antreprenorii reacţionează la aşa ceva. Eu le-aş recomanda pesediştilor, cu foarte multă căldură, să meargă acasă, să judece un pic propriul program şi când ştiu ce vor, să vină în faţa naţiei să spună acest lucru", a spus preşedintele României.



Şeful statului a participat marţi la dezbaterea "Coerenţă şi transparenţă - exemple de bune practici la nivelul judeţelor Harghita şi Covasna", la care au fost prezenţi aproximativ 300 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale din cele două judeţe.Sursa Agerpres