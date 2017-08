Kovesi a răspuns printr-o scrisoare la întrebările comisiei de anchetă. Ce a spus șefa DNA despre întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea

Deşi a fost chemată la Comisia de anchetă, Laura Codruţa Kovesi a trimis din nou o scrisoare cu răspunsurile la întrebările membrilor comisiei. În mod evident, nu are de gând să meargă la audieri.

Întrebată despre întâlnirea din sufrageria lui Gabriel Oprea, șefa DNA a dat un răspuns vag care nu confirmă sau infirmă prezența sa acolo.

„Nu am avut şi nu am cunoştinţă despre posibila existenţă a unor mecanisme paralele de influenţare şi/sau de viciere a rezultatului votului.

Vă fac cunoscut că nici în exercitarea atribuţiilor mele de serviciu şi nici în timpul meu liber nu am luat cunoştinţă de situaţii ori împrejurări potrivit cărora în alegerile prezidenţiale din decembrie 2009 s-ar implica unele autorităţi publice şi/sau persoane altele decât cele prevăzute de lege, respectiv în derularea procesului electoral cu consecinţa vicierii rezultatului acestor alegeri.

Aşa cum am comunicat şi anterior Comisiei speciale, nu am răspuns invitaţiei dumneavoastră de a lua parte la lucrările acesteia, deoarece nu am avut şi nu am cunoştinţă despre aspecte de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activităţii Comisiei”, scrie șefa DNA.

Răspunsul Laurei Codruța Kovesi se întinde pe șapte pagini.