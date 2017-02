Kovesi: Fiecare zi care trece, începând de azi-noapte, este un risc major pentru sistemul de justiţie

Christian Silva/Intact Images Laura Codruta Kovesi Laura Codruta Kovesi

Procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri că modificările aduse Codurilor penale sunt "extrem de grave" şi a criticat modul în care Guvernul a adoptat "în toiul nopţii" ordonanţele de urgenţă.



Într-o intervenţie telefonică la Digi 24, Kovesi a spus că DNA a primit, marţi, în jurul orei 19,00, proiectele de la Guvern, pentru un punct de vedere.



"În timp ce lucram la punctul de vedere, a fost adoptată în toiul nopţii această ordonanţă de urgenţă, care, din perspectiva noastră, aduce modificări extrem de grave, iar lupta anticorupţie va fi lipsită de relevanţă dacă ea îşi va produce în totalitate efectele", consideră Kovesi.



Şefa DNA a adăugat că este greu de explicat graba cu care a fost adoptată ordonanţa de modificare a Codului penal.



"Este greu de explicat urgenţa. Avem peste 440 de articole în Codul penal, iar această ordonanţă modifică 4 articole. În ce constă urgenţa? Deciziile Curţii Constituţionale la care se face trimitere în Nota de fundamentare nu au nicio legătură cu modificările privind pedeapsa, cu modificările privind favorizarea infractorului, cu modificările care prevăd că persoanele care adoptă, emit sau aprobă acte normative nu vor mai răspunde penal. Nu are niciun fel de legătură. Este revoltător că s-a cerut punct de vedere de la tot sistemul judiciar, pe proiectul iniţial au fost trimise foarte multe observaţii şi nu s-a ţinut cont de ele. Se trimite din nou un proiect pentru observaţii, se fixează un termen a doua zi la ora 9,00 şi ne trezim în toiul nopţii că apare această ordonanţă de urgenţă. Practic, fiecare zi care trece, începând de azi-noapte, este un risc major pentru sistemul de justiţie. În fiecare dimineaţă, ne putem trezi că sunt modificate competenţe, că sunt modificate proceduri, că este modificat statutul magistraţilor, nu mai avem niciun fel de predictibilitate", a afirmat Kovesi.



Ea a mai spus că ordonanţa adoptată de Guvern urmăreşte exonerarea de răspundere penală a tuturor funcţionarilor publici de rang înalt, din Parlament, membri ai Guvernului, ai organelor administraţiei locale şi care sunt abilitaţi să adopte sau să aprobe legi, ordonanţe, regulamente, ordine ale ministerelor.



"Deci, dacă o să fie o hotărâre de consiliu local sau o hotărâre de guvern, prin care funcţionarii, cu încălcarea legii, emit aceste acte cu caracter normativ şi produc prejudicii, ei nu vor putea fi investigaţi", a explicat Kovesi.



Procurorul-şef al DNA a criticat şi pragul de 200.000 de lei sub care infracţiunea de abuz în serviciu nu se mai pedepseşte.



"Dezincriminarea infracţiunii de abuz în serviciu - pentru tot ceea ce înseamnă infracţiuni care produc prejudicii, până la 200.000 de lei, nu vor mai putea fi pedepsite. Haideţi să vă dau un exemplu. Dacă la un spital, un manager va avea la dispoziţie, nu ştiu, 3 miliarde de lei să cumpere medicamente, acesta va putea să împartă acea sumă în sume mai mici, sub 200.000 de lei, iar contractele de licitaţie să le dea cui doreşte - familiei sale, prietenilor, la ce firmă vrea, în ce modalitate vrea, prin încredinţare directă, fără nicio procedură, la preţuri supraevaluate, pentru că nu va mai putea fi cercetat pentru acest tip de faptă", a precizat Laura Codruţa Kovesi. AGERPRES