Legile justiţiei, contestate a treia oară la CCR

DIANA OROS

USR a contestat la Curtea Constituţională legile justiţiei, acestea fiind al treilea set de sesizări de neconstituţionalitate după cele depuse de către liberali şi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Întârzierea cu care Uniunea a depus sesizările are drept cauză faptul că nu au avut semnăturile necesare din partea parlamentarilor. Deşi obţinuseră susţinerea PMP şi a unor independenţi, mai aveau nevoie de semnături din grupul PNL, în condiţiile în care relaţiile dintre USR şi liberali au devenit mai încordate. Finalmente, trei deputaţi liberali au iscălit sesizările USL. „Mulţumim colegilor din opoziţie care au semnat sesizările USR şi au înţeles cât de important este să sprijine acest demers de apărare a statului de drept. Opoziţia are datoria să utilizeze toate mijloacele pentru a bloca această coaliţie toxică să captureze întreaga putere în stat”, a declarat preşedintele USR, Dan Barna. Faţă de sesizările PNL şi ICCJ, USR invocă în plus faptul că legile justiţiei au fost adoptate prin încălcarea procedurilor parlamentare. De asemenea, este contestată separarea strictă a carierelor judecătorilor şi procurorilor şi diminuarea atribuţiilor plenului CSM în favoarea secţiilor separate.